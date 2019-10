سيلينا غوميز: "كنت عازبة لمدة عامين وانتظر الحب الحقيقي".. ماذا عن جاستن بيبر؟!

لاقت أغنية النجمة "سيلينا غوميز" الجديدة Lose You To Love Me نجاحاً كبيراً منذ إصدارها حيث أثارت جدلاً واسعاً حول كلماتها التي تسلّط الضوء فيها على علاقتها السابقة بالنجم جاستين بيبر.

وفي يوم الجمعة الماضية تحدّثت سيلينا حول حياتها العاطفية ونوع الحب الذي تأمل في أن تجده خلال ظهورها في برنامج Zach Sang.

وبالرغم من أن سيلينا كانت بعلاقة قصيرة الأمد مع النجم جاستين بيبر خلال تلك الفترة حيث تم مشاهدتهما معاً في كثير من المواعيد الغرامية إلا أن غوميز اعترفت بأنها عازبة منذ سنتين، فقالت: "لقد كنت خارقة جداً فأنا عازبة منذ سنتين".

ويبدو واضحاً بأن سيلينا لن تتخلى عن الحب ولكن تريد نوع فريد من العلاقات الرومانسية في المستقبل فتحدثت: "أريد أن أعرف كيف سيبدو هذا الحب بالنسبة لي أريد أن يكون حقيقياً ولا أريده أن يكون فيه أي فوضى أو عدم وجود اتصال"، وتابعت: "أعتقد عندما يكبر الإنسان فإنه سيجد أشخاص مناسبين له حقاً ويكونون بالفعل على قدر مايريد".

كما كشفت سيلينا حول ما ستبدو عليه عند وقوعها في الحب فقالت: "أعتقد بأني سأكون شفافة للغاية فلن يكون لدي مجال لتخزين الأشياء التي أحتاج أن اقولها أو أريدها، فأنا اعتقد بأن الفتيات يمكن أن يخفن في بعض الأحيان، لكني احب أن أكون فتاة رومانسية وأن احصل على المشاعر التي أريدها وأن أسقط في الحب عميقاً ثم سأكون عاطفية بالمقابل، لأن الأمر يتعلق فقط بالاحتواء والتوجيه إلى الأماكن المناسبة".

واختتمت سيلينا حديثها عن الحب بقولها: "إن الحب موجود ولا تريد أن تشعر بالمرارة من أي شيء"، كما أضافت: "أنا سعيدة في انتظار الحب حتى لفترة طويلة لأننا سنكون معاً للأبد".

