على خطى أحمد الشقيري.. دريك يستعرض عضلات جسده تزامناً مع بيع اغنيته الجديدة!

استعرض النجم الحائز على جائزة غرامي أربع مرات "دريك" عضلات صدره المثيرة وذلك خلال تواجده في صالة الألعاب الرياضية برفقة أصدقائه يوم الاثنين.

ونشر النجم البالغ من العمر 34 عاماً صورة له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" والذي يضم 193.4 مليون متابع وذلك للاحتفال بإصدار علامته التجارية OVO Sound.

ويبدو واضحاً أنه يحاول جذب أنظار المتابعين من استعراض عضلات صدره القوية وذلك كما فعل المؤثر العربي أحمد الشقيري عند استعراض عضلات صدره في حلقة من حلقات برنامجه الجديد.

وكان من غير الواضح متى سيعلن النجم دريك عن ألبومه السادس والذي جاء تحت اسم Certified Lover Boy والذي كان من المفترض أن يصدر في يناير.

ويشار بأن دريك لديه طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من الفرنسية صوفي ولم يكن يعترف بها علناً حتى مايوم من عام 2018.