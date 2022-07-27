عليا بهات ترد "الإساءة بـ الإساءة" في فيلمها الكوميدي Darlings - موعد العرض

طرحت نتفليكس الهند الإعلان الترويجي الخاص بالفيلم الكوميدي "Darlings" من بطولة وإنتاج الفنانة الهندية عليا بهات، وهو أولى تجاربها في الإنتاج

عليا بهات تُعنف زوجها في الفيلم الكوميدي Darlings

يروي الفيلم الذي ينتمي إلى الكوميديا السوداء قصة سيدة تدعى بادرونيسا وهي التي تجسد دورها الفنانة عليا بهات، والتي تتعرض للعنف الجسدي من قبل زوجها حمزة شيخ الذي يؤدي دوره فيجاي فارما

ويبدأ الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم بإعلان حمزة شيخ نيته الانفصال عن زوجته بادورنيسا، كما تظهر الزوجة بمساعدة والدتها بتقديم شكوى رسمية للبحث عن حمزة بعد اختفائه

ويكشف الإعلان الذي حقق ملايين المشاهدات عن تناول قضية العنف المنزلي بطريقة طريفة، حيث يظهر لاحقًا حمزة وهو يقوم بتعنيف زوجته والاعتداء عليها جسديًا.

وتقرر الزوجة لاحقًا التعامل مع الزوجة بنفس طريقته، حيث تقرر التوقف عن الدفاع والبدء بالهجوم من خلال وضع خطة بمساعدة والدتها

وتتضمن الخطة أن تخفي بادرونيسا زوجها من أجل تلقينه درس لا ينسى، برد الإساءة بالإساءة وسط أحداث طريفة جدًا، ومن المقرر أن يصدر الفيلم على منصة نتفليكس في يوم 5 أغسطس المقبل

وحقق الإعلان الترويجي الخاص بالفيلم أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحه، وأبدى عدد كبير من الجمهور حماستهم في انتظار العمل

أبطال فيلم Darlings: