عليا بهات تنتظر طفلها الأول من رانبير كابور.. وتفاعل كبير من نجوم بوليوود

انضمت النجمة البوليوودية الشهيرة عليا بهات إلى قائمة نجمات بوليوود الحوامل ومنهم سونام كابور، حيث أعلنت عليا عن حملها بطفلها الأول من زوجها رانبير كابور

عليا بهات حامل بطفلها الأول من رانبير كابور

شاركت النجمة البوليوودية الشهيرة "عليا بهات" صورة لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي اتنستغرام وهي في عيادة طبيب النسائية بينما كانت تقوم بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية وذلك لتكشف عن حملها بطلفلها الأول

وظهر زوجها الفنان رانبير كابور يجلس بجانبها حيث وضعت قلب على الشاشة التي أظهرت صورة الجنين عليها، كما ظهرت صورة أخرى لأسد ولبؤة وابنهما.

وعلّقت الفنانة الهندية على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "انستغرام" بقولها: "طفلنا سيأتي قريباً".

نجوم بوليوود يتفاعلون مع خبر حمل عليا بهات

تفاعل العديد من نجوم بوليوود مع خبر حمل النجمة البوليوودية عليا بهات، وعلّقت النجمة البوليوودية بريانكا شوبرا بقولها: "تهانينا عزيزتي أنا متحمسة جداً".

أما كاران جوهار فقد علّق بقوله: "القلب ينفجر"، كما كتبت ماليكا أرورا بقولها: "تهانينا يحفظكم الله دائماً".

زواج عليا بهات من رانبير كابور

تزوجت الفنانة الهندية من الفنان رانبير كابور في شهر ابريل من العام الحالي، بعد علاقة حب جمعتهما استمرت مدة 4 سنوات واقيم حفل زفافهما في حفل عائلة كابور المتواجد في ميامي

بدات علاقة الثنائي خلال تصويرهما فيلم Brahmastra الذي لم يتم عرضه بعد، والذي شارك في بطولته إلى جانبهما النجم العالمي اميتاب باتشان

وعاليا بهات من مواليد عام 1993، وهي ابنة المخرج الهندي ماهيش بهات والممثلة سوني رازدان. لديها شقيقة كبرى تدعى شاهين ، واثنين غير شقيقين بوجا بهات وراهول بهات.

وبدات بهات مشواراها في عالم الفن في سن صغيرة حيث كان اول اعمالها 1999 لتقدم بعدها العديد من الأدوار المميزة والتي شكلت نجاح كبير في مشوارها الفني حيث تعتبر بهات من أشهر نجمات بوليوود والعالم في الفترة الحالية

وبالاضافة إلى التمثيل تمتلك عليها بهات موهبة كبيرة في الغناء وقدمت الفنانة الهندية الكثير من العروض المسرحية كما انها تملك خط ازياء خاص بها