عليا بهات في أول ظهور لها بعد اعلان حملها.. وتستعرض بطنها أمام الكاميرا

أعلنت النجمة البوليوودية "عليا بهات" عن حملها بطفلها الأول من النجم البوليوودي الشهير "رانبير كابور"، وذلك بعد عدة أشهر من زواجها.

وظهرت عليا لأول مرة امام عدسات الكاميرا وهي تستعرض حملها بطفلها الأول رفقة زوجها النجم الشهير رانبير كابور.

عليا بهات تستعرض حملها أمام الكاميرا

وفي تفاصيل ظهورها الأول بعد اعلان حملها، ظهرت عليا رفقة زوجها رانبير كابور وهي تروّج لإحدى أغنيات فيلمهما الجديد القادم والذي يحمل اسم Brahmastra.

وظهرت عليا وهي ترتدي فستان قصير باللون البني وفضفاض والذي جاء بقصة أبرزت بطنها المنتفخ لأول مرة منذ اعلانها لحملها بطفلها الأول.

كما شاركت النجمة البوليوودية "عليا بهات" مجموعة من الصور الخاصة بها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، واستعانت بكلمات أغنية الفيلم للتعليق على الصورة والاشارة لطفلها الصغير، فقالت عليا: "كل شيء على استعداد لرؤية deva deva مع الصحافة.. وهناك أيضاً حبيبي الصغير".

نبذة عن فيلم Brahmastra

سيطرح الفيلم المرتقب Brahmastra في يوم 9 من شهر سبتمبر المقبل وسيتم ترجمته إلى عدد من اللغات أبرزها التاميلية والتيلجو والمالايالامية والكانادا وسيشارك في دور البطولة الى جانب رانبير كابور النجم البوليوودي أميتاب باتشان وموني روي

وعلى صعيد متصل طرحت منصة نيتفليكس العالمية الاعلان الترويجي الأول لفيلم Darlings والذي تلعب بطولته عليا بهات وشيفالي شاه وغيرهم.