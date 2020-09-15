"عمر الدم ما بصير ميّه".. هكذا احتفلت العائلة المالكة بعيد ميلاد الأمير هاري الـ36 رغم الخلاف

وضع الأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" الخلافات الدائرة بينهما وبين الأمير "هاري" جانبًا من أجل إرسال تهنئة لطيفة بمناسبة عيد ميلاده الـ36.

شارك الزوج الملكي صورة تجمعهما بـ"هاري" عبر حسابهما الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث التقطت الصورة خلال سباق جمعهم عام 2017، وبدا على ثلاثتهما المرح والسعادة، وأرفق تعليق جاء فيه: "نتمنى عيد ميلاد سعيد للأمير هاري".

Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! 🎂🎈 pic.twitter.com/Y8BDRzixGs — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2020

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة صورة لطيفة تجمع الملكة "إليزابيث" الثانية مع "هاري"، وأرفقت بتعليق، جاء فيه: "نتمنى لدوق ساسكس عيد ميلاد سعيد."

🎂 🎈 Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday!

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📸 The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017. pic.twitter.com/M992gwGfjE — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2020

كما نشر الحساب الرسمي للأمير "تشارلز" صورة تجمع "هاري" بوالده يتبادلان الضحكات عام 2014 خلال إحدى المباريات.

Wishing a very happy birthday to The Duke of Sussex today! 🎂 pic.twitter.com/a3PZGhX41H — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 15, 2020

تأتي التهاني وسط مزاعم متكررة عن خلاف بين الأخوين "ويليام" و"هاري"؛ فخلال آخر مشاركة رسمية لهما قبل الاستقالة، ورد أن الأخير وزوجته "ميغان ماركل" أصيبا "بخيبة أمل كبيرة" بعد استبعادهما من الموكب الملكي.

ويُزعم أيضًا أن "ويليام" و"كيت" بالكاد بهما، على الرغم من جهودهما في التكييف.

وسابقًا، كشف "هاري" و"ميغان ماركل" عن خطتهما في تأسيس شركة إنتاج لم يُطلقا عليها اسمًا بعد، كما أنهما ضمنا أول عميل لهما وهو منصة "نتفليكس" العالمية؛ حيث وقعا معها صفقة بقيمة 75 مليون جنيه أسترليني.

وأطلقا بيان رسمي، جاء فيه: "سينصب تركيزنا على إنشاء محتوى ينقل المعلومات ولكنه يمنح الأمل أيضًا. بصفتنا آباء جدد، من المهم أيضًا إعداد برامج عائلية ملهمة".

وأضافا: "إنّ شعبية نتفليكس غير المسبوقة ستساعدنا على مشاركة محتوى مؤثر يطلق العنان للتحرّك"، حيث أن عدد المشتركين في المنصة يصل إلى 193 مليون مشارك حول العالم.

وستعمل الشركة على إنتاج الأفلام والمسلسلات الوثائقية والأفلام الروائية وبرامج الأطفال، وبذلك ستكون الشركة الوسيلة لمساعدتهما على إيصال رسالتهما بجعل العالم مكانًا أفضل من خلال المشاريع الخيرية، ويُقال "هاري" و"ميغان" باشرا العمل على بعض المشاريع المرتبطة بالصفقة.