خبراء: عودة العلاقة بين ويليام وهاري رهن بميغان ماركل فبيدها مفتاح عقله وقلبه

كشف بعض الخبراء الملكيين أن العلاقات الملكية والعائلية بين الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام لن تعود إلى طبيعتها أبدًا ما دامت "ميغان ماركل" موجودة في الصورة.

وقالت الخبيرة "كينزي سكوفيلد" لصحيفة The Mirror: "إن ميغان ماركل قد دقت إسفينًا بين الأمير هاري وشقيقه الأكبر الأمير ويليام، ويمكن إصلاح الخلاف بينهما بعدم وجود ميغان".

وتابعت "كينزي": "للأسف، أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي ستعود بها الأمور إلى طبيعتها هي إذا انفصل الأمير هاري وميغان ماركل وعاد إلى المملكة المتحدة بمفرده، بالرغم من أنه لن يترك أطفاله في بلد آخر".

وتعمّق الخلاف بين الشقيقين عندما حاول دوق كامبريدج منع شقيقه الصغير الأمير هاري من الاندفاع نحو الزواج من "ميغان ماركل" وطلب من شقيق والدتهما الاميرة الراحلة ديانا المساعدة في ذلك.

ووفقًا لبعض الخبراء فإن دوقة ساسكس ميغان ماركل تمتلك مفتاح عقل الأمير هاري وقلبه، كما يعتقد الكثير من الخبراء أن "هاري" يعيش في عالم "ميغان" حيث يمتلك الاسم أما هي فصاحبة الرؤية والعلاقات وملكة الحديث للآخرين.

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