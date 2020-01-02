غابرييلي يونيون تسمح لسائق الأوبر باستخدام حمامها.. لكن ما جرى بعد 15 دقيقة كارثي!

تعرَّضت النجمة الأمريكية "غابرييلي يونيون" وزوجها نجم الدوري الأمريكي للمحترفين "دواين ويد" لموقف محرج عشية رأي السنة بسبب سائق "أوبر" أراد استخدام حمامهما.

كشفت "غابرييلي يونيون" أنها وزوجها قررا التصرف بمسؤولية ولجآ لتطبيق "أوبر" من أجل طلب سائق خاص لإيصالهما إلى المنزل بعد انتهاء احتفال رأس السنة، فمن المحتمل أنهما أكثرا من شرب الكحول، واعترفت أنها آخر مرة تلجأ لذلك.



في تغريدة مرحة وساخرة، أوضحت النجمة أن السائق طلب لدى وصوله إلى منزلهما استخدام حمامهما، وهو طلب استغرق من 15 إلى 20 دقيقة، وكتبت: "تصرفنا بمسؤولية وطلبنا سائق أوبر الذي طلب استخدام حمامنا، وبعد 15 إلى 20 دقيقة، تبرَّز الرجل في الحمام"، وأرفقته بإيموجي وجه أخضر يشعر بالتقزز.

وتابعت: مسرورة أننا نمتلك منزلًا ولافتة واضحة تصرخ بعبارة "ادخل، واحصل على الراحة، وأسقط لأطفال في حوض السباحة. "

واختتمت تغريدتها بـ"مرحبًا بكم في عام 2020".

يذكر أن "يونيون" إحدى أعضاء لجنة تحكيم برنامج America's Got Talent لم يجدد معها العقد للمشاركة في الموسم القادم من البرنامج، وذلك عقب شكواها من التمييز العنصري الذي تواجهه في البرنامج بطريقة ملتوية.