غرائب هوليوود.. سينثيا إيريفو تحفر مسامير في رأسها في حفل جوائز Hollywood Film Awards (صور)

أقيم حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائية السنوية الـ 23 في بيفرلي هيلز يوم الأحد حيث تم توزيع ما يقارب 24 جائزة على العديد من مشاهير هوليوود.

وكان من ضمنهم النجمة "سينثيا إريفو" التي تم تكريمها لدورها في فيلم السيرة الذاتية Harriet لعام 2019 وحصلت على جائزة Breakout Actress Award.

وتألقت سينثيا على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستان وردي ناعم مزيّن بشيالات من جهة الكتف وفتحة طويلة على طول الفخذ، كما نسّقت معه حذاء وردي فاقع وبعض الإكسسوارات الذهبية.

ولكن كان اختيارها لثلاث دبابيس مدببة وضعتها على رأسها ويبلغ طولها ثلاث بوصات هو أسلوب جريء وفريد من نوعه أبرز شعرها الأبيض القصير.

وأما على الصعيد المهني فكان دورها في فيلم Harriet قد أعجب العديد من النقاد حيث قوبلت بتعليقات إيجابية ويدور الفيلم حول السيرة الذاتية لشخصية هارييت توبمان وهي واحدة من أهم الشخصيات في مجال الحقوق المدنية في أميركا.

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