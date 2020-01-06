غولدن كلوب يجمع براد بيت بجينيفر أنيستون.. والأول يصفها بـ "صديقته الحميمة"

أقيم حفل توزيع الجوائز السنوي "غولدن كلوب" يوم أمس الأحد في لوس أنجلوس وبالإضافة إلى كونه حفل توزيع جوائز كان أيضاً ملتقى للعديد من المشاهير على السجادة الحمراء.

وكان من ضمنهم النجم الهوليوودي "براد بيت" وزوجته السابقة النجمة "جينيفر أنيستون" اللذان ظهرا لأول مرةً معاً بعد 16 عامًا على انفصالهما فعلى الرغم من بقائهما أصدقاء إلا أنه لم يتم تصويرهما معاً أبداً.

وعندما سُئل براد حول احتمالية مقابلته للنجمة جينيفر أنيستون وهو على السجادة الحمراء أجاب بأنها "صديقته الحميمة"، ومن الواضح أنه لم يكن مبالغ في جوابه، حيث شوهدت جينيفر في وقت لاحق وهي تهتف لبراد بعد فوزه بجائزة الغولدن كلوب لأفضل ممثل مساعد.

وأضاف براد بيت إلى حديثه مع Entertainment Tonight وهو يبتسم: "فعندما أرى جين سوف أركض إليها إنها صديقة جيدة"، وتابع: "فسيكون ذلك ثاني أهم لم شمل لها أنا أفهم، الأولى كانت لأصدقائها في Friends ، لقد قالوا ذلك"، وهنا أشار إلى الصورة التي نشرتها جينيفر على انستغرام مع زملائها في مسلسل Friends.

وعند صعود النجم لاستلام الجائزة مازح الحضور في خطابه بقوله: "أردت ان احضر امي لكنني لم استطع ذلك لأن أي شخص أقف بجانبه سيقولون أنني أواعده وسيكون ذلك محرجاً بالنسبة لي".

وانضم إلى المشاهير الذين قالبلهم براد بيت على السجادة الحمراء غوينيث بالترو التي كانت تواعد النجم لمدة عامين قبل انفصالهما عام 1997.

ومن الجدير بذكره أن براد بيت وجينيفر أنيستون قد انفصلا عام 2005 بعد زواج دام استمر خمس سنوات وذلك بعد خيانته لها مع النجمة "أنجلينا جولي" عقب عرض فيلم MR And Mrs Smith.

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