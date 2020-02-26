غوينيث بالترو تبيع ألعاب للكبار فقط.. وهذا رأي ابنها في الموضوع!

تحدّثت النجمة "غوينيث بالترو" التي تحوّلت إلى سيدة أعمال كبيرة عن موقعها الذي صممته على الإنترنت Goop والذي يعرض ألعاب تخص الكبار للبيع.

وكشفت من خلال مقابلتها مع جيمي كيميل عن رأي ابنها موسى البالغ من العمر 13 عاماً حول هذا الموقع حيث أنها تعرض ألعاباً لا تناسب عمره أبداً.

وبالرغم من أنها اعترفت بأنها كانت محرجة بالأصل إلا أنها تلقت ردت فعل ايجابي ودعم من ابنها وكان هذا الشيء المفاجىء بالنسبة لها.

ومن جهة اخرى تحدّثت غوينيث حول تربية ابنائها المراهقين الذين تشاركهم مع حبيبها السابق كريس مارتن فقالت: "أعتقد بأن أطفالي يجب أن يكونوا طبيعيين للغاية بالنسبة لهم على أن يكونوا أولاد شخص معروف، ومن المثير للاهتمام مشاهدتهم وهم يتطورون مع تطور مهنتنا".

وأما عن رأي ابنها حول الموقع الخاص بها فقالت: "في الحقيقة قال ابني لي في البداية أعتقدت أنه من المحرج وجود قطع خاصة بالكبارعلى الموقع الخاص بك لكن الآن أعتقد بأنه شيء رائع"، فكان ردي مثل" شكراً لك".

وخلال وقت سابق كشفت غوينيث بعضاً من أدواتها الغريبة والتي كانت عبارة عن شمع للمناطق الحساسة برائحة مميزة وبيعت بسرعة كبيرة.

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