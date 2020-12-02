غوينيث بالترو من العريّ إلى القبلات الرومانسية في الشارع

يشعر أطفال النجمة "غوينيث بالترو" بالخجل من تصرّفات والدتهم الجريئة والتي تتمثل بنشر صورها عارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الجنسية التي تنشرها إلى مجموعة Goop الخاصة بها.

ويبدو واضحاً أن النجمة التي تبلغ من العمر 49 عاماً لا تهتم بهذه الأمرو بل تفعل دائماً ما يحلو لها أمام عامة الناس وهذه المرة انضم إليها زوجها براد فالتشوك.

وظهر الثنائي الرومانسي وهما يقبلان بعضهما البعض أمام المارة بينما كانا يجلسان على مقعد بالقرب من منزلهما في هامبتونز، حيث كانا يآخدان استراحة بعد نزهة نهارية لهما.

وكانت غوينيث ترتدي جاكيت من الفرو باللون الرمادي وبنطال باللون الأبيض بينما كان زوجها يرتدي بنطال مطابق مع جاكيت أسود، حيث أمسكا كوبا من القهوة وقبّلا بعضهما.

وتأتي هذه القبلة العلنية بعد احتفال غوينيث بعيد ميلادها الثامن والأربعين من خلال نشر صورة لها وهي عارية تماماً عبر "انستغرام"، حيث أشاد العديد منهم بثقتها العالية.

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