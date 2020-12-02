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غوينيث بالترو من العريّ إلى القبلات الرومانسية في الشارع

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:55
غوينيث بالترو
غوينيث بالترو

يشعر أطفال النجمة "غوينيث بالترو" بالخجل من تصرّفات والدتهم الجريئة والتي تتمثل بنشر صورها عارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الجنسية التي تنشرها إلى مجموعة Goop الخاصة بها.

ويبدو واضحاً أن النجمة التي تبلغ من العمر 49 عاماً لا تهتم بهذه الأمرو بل تفعل دائماً ما يحلو لها أمام عامة الناس وهذه المرة انضم إليها زوجها براد فالتشوك.

PDA: Gwyneth Paltrow and husband Brad Falchuk enjoyed a passionate kiss in Amagansett in the Hamptons on Monday

وظهر الثنائي الرومانسي وهما يقبلان بعضهما البعض أمام المارة بينما كانا يجلسان على مقعد بالقرب من منزلهما في هامبتونز، حيث كانا يآخدان استراحة بعد نزهة نهارية لهما.

Wrapped up: The actress and the Glee co-creator looked smitten as they strolled along

وكانت غوينيث ترتدي جاكيت من الفرو باللون الرمادي وبنطال باللون الأبيض بينما كان زوجها يرتدي بنطال مطابق مع جاكيت أسود، حيث أمسكا كوبا من القهوة وقبّلا بعضهما.

PDA: Gwyneth, 48, and Brad, 49  looked smitten as they locked lips over coffee

وتأتي هذه القبلة العلنية بعد احتفال غوينيث بعيد ميلادها الثامن والأربعين من خلال نشر صورة لها وهي عارية تماماً عبر "انستغرام"، حيث أشاد العديد منهم بثقتها العالية.

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