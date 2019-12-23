غوينيث بالترو تنضم إلى زوجها السابق كريس مارتن وحبيبته في نزهة عائلية على الجليد

عندما أعلن النجمان "غوينيث بالترو" و "كريس مارتن" انفصالهما عام 2014 قررا أن يكون انفصالهما بشكل واعي ومتحضّر.

ومنذ ذلك الحين أثبت كل من غوينيث وكريس أنهما أكثر الأزواج المنفصلين وديّاً على الإطلاق حيث كثيراً ما تم رصد اجازاتهما معاً برفقة أصدقائهما الجدد.

وكان هذا هو الحال يوم أمس الأحد عندما كان كريس مارتن يقضي يوم على الثلج في أسبن في كولورادو برفقة حبيبته داكوتا جونسون حيث رافقتهما غوينيث في هذه الرحلة.

وكانت غوينيث ترتدي ملابس سوداء وحذاء مطابق خاص بالثلج ونسّقت معهم قبعة من الفرو وقفازات ضخمة بينما اختار كريس سترة منتفخة مع بنطال وقبعة صوف بنفس اللون الأسود، أما داكوتا فعلى الرغم من برودة الحرارة فكانت ترتدي بنطال جينز مع بلوزة ملوّنة من الصوف الناعم نسّقتهم مع معطف طويل.

وانضم إليهم أيضاً أطفال غوينيث وكريس أبل البالغ من العمر 15 عاماً وموسى 13 عاماً، لكن زوج غوينيث الجديد براد فالكوك لم يكن متواجداً معهم.

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