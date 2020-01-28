غوين ستيفاني تتعرّض لانتقاد كبير بعد حفل الغرامي.. "لا يمكننا التعرّف عليكي"

ظهرت النجمة "غوين ستيفاني" بإطلالة أنيقة ورائعة خلال حفل توزيع غرامي مساء يوم الأحد الماضي.

وارتدت المغنية البالغة من العمر 50 عاماً فستاناً قصير باللون الأبيض من الساتان والمزيّن بالكريستال الأبيض كما نسقت معه حذاء طويل يبلع حد الفخذ وأسدلت شعرها الأشقر.

وبالرغم من أنها تزيّنت بالمكياج الخفيف ليبدو مظهرها طبيعياً إلا أنها تعرّضت لانتقاد واسع من قبل متابعين الحفل على مظهر وجهها حيث أنهم أكّدوا بقيامها بعمليات جراحية.

وانتقل المعجبين لموقع تويتر للتعليق حول تغيير شكلها وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية فقال أحدهم: "توقّفي ياغوين ستيفاني بإجراء العمليات الجراحية والبوتوكس على وجهك الجميل، لقد بدأت تصبحين مزيفة".

وأضاف آخر بتعليقه: "غوين ستيفاني.. ماذا فعلت بوجهك؟ لا يمكن التعرّف عليكي هذا عار"، وتابع ثالث: "ماذا فعلت غوين بوجهها لا يوجد شيخوخة طبيعية فما يحدث ليس طبيعياً".

كما لاحظ البعض الآخر بأن وجه غوين لا يتحرك على الإطلاق فقال أحدهم: "هذا الوجه الجميل لغوين ستيفاني لم يعد يتحرّك على الإطلاق وهذا جعلني حزين".

وخلال وقت سابق زعم النقّاد بان غوين ستيفاني أفرطت في إجراء العمليات الجراحية وحقن الشفاه وذلك عقب حضورها حفل توزيع جوائز ACM.

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