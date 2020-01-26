فابولوس يتعلّم درساً قاسياً بعدم العبث مع بيونسيه وشقيقتها سولانج.. ما القصة!

تعلّم مغني الراب "فابولوس" درساً قاسياً بعدم العبث مع بيونسيه أو شقيقتها الصغرى سولانج بأي شكل من الأشكال.

فعند إصدار المغني أغنيته For The Money كان يقول في كلماتها: "يمكن أن نكون فريق طفل الأحلام كوب وليبرون ولكن فقط إذا كنت ذهبي فأنا لم أحصل سوى على البرونز، والسبب أنه إذا كان بإمكانك الحصول على بيونسيه فهل ستأخذ سولانج".

وخلال مقابلة له مع برنامج The Breakfast Club كشف مغني الراب عن كيفية تفاعل الشقيقتان مع الأغنية فقال: "أول شخص رأيته كانت بيونسيه وكانت مثل اسمح لي بأن أصرخ عليك"، بالرغم من أنني أخبرتها: "لم أفكر حقاً عندما قلت هذا الكلام هو فقط يجب أن أقول شيئاً جذاباً ومجازاً لكنني لم أشاهد الجانب العميق منه".

وتابع أيضاً: "لن أقول الحوار بأكمله مع بيونسيه لكنها قالت لي هؤلاء الناس فقول شيء مثل ذلك يمكن أن يؤذيني شخصياً".

وخلال المقابلة كشف فابولوس بان المطاف انتهى به برؤية سولانج وجهًا لوجه في سوهو هاوس وكان ذلك منذ سنوات فقال: "رأيتها كنت مثل حسناً سأذهب إلى سولانج وأعتذر".

لكن ردة فعلها كانت قاسية بعض الشيء فقال حول ذلك: "لقد كنت هناك وذهبت إليها وقلت لها كيف حالك؟ فردت بغضب كيف حالي؟ فقلت لها أريد ان تعرفي أنني لم اقصد ذلك بأي خبث وأنا أعتذر".

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