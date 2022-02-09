فرقة "كولدبلاي" تستعد لعرضها في إكسبو دبي 2020

تستعد فرقة "كولدبلاي" (Coldplay)، الحائزة على جائزة "غرامي"، لتقديم عروضها في إكسبو دبي 2020 يوم 15 فبراير.

وسيدعم العرض المجاني للفرقة برنامج Expo’s for People and Planet ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؛ حيث تفخر الفرقة البريطانية بالتزامها ومسؤوليتها تجاه البيئة.

وقالت الفرقة في بيان أصدرته: "نحاول دائمًا، بصفتنا فرقة موسيقية، أن نضع التكاتف والاستدامة في صميم كل ما نقوم به. إنه لشرف كبير أن تتم دعوتنا لتقديم عرض غنائي في حفل "أمسيات خالدة" في إكسبو دبي 2020".

وستقدم فرقة "كولدبلاي" عرضها في الوصل بلازا الساعة 9:00 مساءً، وسيتمكن الزوار من شراء التذاكر المجانية عبر الإنترنت.



فرقة "كولدبلاي" تستعد لجولتها الغنائية



في شهر مارس 2022، ستبدأ الفرقة االمؤلفة من المغني وعازف البيانو كريس مارتن، وعازف الجيتار جوني باكلاند، وعازف القيثارة جاي بيريمان، وعازف الدرامز ويل تشامبيون ، جولتهم الغنائية Music of the Spheres World Tour، حيث استغرقت الجولة عامين من التخطيط بعد العمل مع مجموعة من خبراء البيئة لدمج المبادرات التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بجولات الفرقة السابقة.

