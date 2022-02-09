  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. فرقة "كولدبلاي" تستعد لعرضها في إكسبو دبي 2020

فرقة "كولدبلاي" تستعد لعرضها في إكسبو دبي 2020

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 01:27
كولدبلاي
كولدبلاي

تستعد فرقة "كولدبلاي" (Coldplay)، الحائزة على جائزة "غرامي"، لتقديم عروضها في إكسبو دبي 2020 يوم 15 فبراير.

اقرأ ايضاًفرقة Coldplay تسبب خيبة أمل لمعجبيها.. فرقة Coldplay تسبب خيبة أمل لمعجبيها.. "هذا مخيّب للآمال ولسنا سعيدين"

وسيدعم العرض المجاني للفرقة برنامج Expo’s for People and Planet ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؛ حيث تفخر الفرقة البريطانية بالتزامها ومسؤوليتها تجاه البيئة.

 

وقالت الفرقة في بيان أصدرته: "نحاول دائمًا، بصفتنا فرقة موسيقية، أن نضع التكاتف والاستدامة في صميم كل ما نقوم به. إنه لشرف كبير أن تتم دعوتنا لتقديم عرض غنائي في حفل "أمسيات خالدة" في إكسبو دبي 2020".

وستقدم فرقة "كولدبلاي" عرضها في الوصل بلازا الساعة 9:00 مساءً، وسيتمكن الزوار من شراء التذاكر المجانية عبر الإنترنت.

اقرأ ايضاًفرقة Coldplay تسبب خيبة أمل لمعجبيها.. فرقة BTS و Coldplay يطرحان أغنيتهما الجديدة My Universe.. و8 ملايين مشاهدة في أقل من 6 ساعات


فرقة "كولدبلاي" تستعد لجولتها الغنائية


في شهر مارس 2022، ستبدأ الفرقة االمؤلفة من المغني وعازف البيانو كريس مارتن، وعازف الجيتار جوني باكلاند، وعازف القيثارة جاي بيريمان، وعازف الدرامز ويل تشامبيون ، جولتهم الغنائية Music of the Spheres World Tour، حيث استغرقت الجولة عامين من التخطيط بعد العمل مع مجموعة من خبراء البيئة لدمج المبادرات التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بجولات الفرقة السابقة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Coldplay (@coldplay)

 

كلمات دالة:كولد بلايColdplayنجومفن

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...