فرقة BTS و Coldplay يطرحان أغنيتهما الجديدة My Universe.. و8 ملايين مشاهدة في أقل من 6 ساعات

أطلَّت فرقة Coldplay بالتعاون مع الفرقة الكورية الجنوبية BTS فيديو مصوَّر لأغنيتهم التعاونية الجديدة بعنوان My Universe"" عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" بتاريخ 30 سبتمبر.

كشفت الفرقتين العالميتين عن الفيديو المصوَّر لأغنيتهما بعد إصدارهما نسختين من الأغنية باللغتين الإنجليزية والكورية بتاريخ 27 سبتمبر، والتي تنطوي فكرتها حول مجرة بعيدة تُحظر فيها الموسيقى، وفي محاولة لتحدي الحظر، اتحدت BTS و Coldplay ومجموعة فضائية تسمى Supernova 7 عبر الهولوغرام لغناء "My Universe".

كانت رؤية كريس مارتن والمخرج ديف مايرز لـ "My Universe" عبارة عن قصة خيال علمي تدور أحداثها في وقت الحظر، حيث تعمل الموسيقى كعامل لتوحيد الشعوب، فتحاول ثلاث فرق على كواكب منفصلة على نقل موسيقاهم في جميع أنحاء المجرة بمساعدة الفارس المنشق على القرص الذي يطلق عليه اسم DJ L’Afrique.

سيتم ربط هذه الفرق عبر تقنية الهولوغرام بواسطة DJ L’Afrique ، كل ذلك بينما تطارد سفينة العدو الغامضة الموسيقيين المتمردين، إلَّا أنهم يواصلون التحدي حتى النهاية.

وتعتبر أغنية "My Universe" الأغنية الثالثة لألبوم فرقة Coldplay بعنوان "Music of the Spheres"؟

وحصدت الأغنية منذ طرحها أكثر من 8 ملايين مشاهدة في أقل من 6 ساعات.