فرقة كورية تغني باللغة العربية لمواجهة "كورونا".. بماذا يذكرك لحن الأغنية؟

تفاعلًا وانخراطًا في المعركة العالمية ضد فيروس "كورونا" المُستجد، أصدرت فرقة (B.I.G) الكورية الشهيرة أغنية باللغة العربية مُستوحاة من الفيروس لدعم مرضى "كوفيد 19".

وقام نجوم فرقة "بي أي جي/ B.I.G" الكورية بتنفيذ مقطع غنائي باللغة العربية يتحدثون فيه عن ضرورة مواجهة فيروس "كورونا" وعلاجه قم نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 35 ثانية فقط، حازت الأغنية على أكثر من مليون مشاهدة في وقت قصير، بالرغم من كلماتها البسيطة جدًا.

وتبدأ الأغنية بالكلمات التالية: "تشجعوا تشجعوا وإن كان صعب.. يمكن هزمه.. دنيا بدون كورونا.. سوف تعود".

وكانت الفرقة قد نشرت في وقت سابق أغانٍ باللغة العربية حازت على إعجاب المشاهدين في الشرق الأوسط، وأعاد لحن وطريقة أداء الأغنية للأذهان أغاني أفلام الرسوم المتحركة القديمة وخاصة اليابانية منها والتي كانت تتم دبلجتها إلى العربية، حيث كانت تحظى بطريقة غناء مشابهة لتلك الأغنية⁠.

يذكر أن فرقة (B.I.G) الكورية أصدرت العام الماضي نسخة من أغنية "3 دقات" باللغة العربية.

وحققت الأغنية رود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت مشاهدتها إلى 7 مليون ألف مشاهدة على "يوتيوب" بعد ساعات من طرحها.

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