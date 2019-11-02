فرقة Coldplay تختار هذا البلد العربي لإطلاق ألبومها الجديد.. وأغنية عربية لشاعر إيراني تتصدر المجموعة

أعلنت فرقة الروك العالمية "Coldplay" أنها ستطلق ألبومها المنتظر تحت اسم Everyday Life في يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر خلال عرضين في عمان في الأردن.

وسيضم الألبوم ما يقارب ال16 أغنية إحداها بعنوان "بني آدم" ومكتوبة بالخط العربي، كما أنها مستوحاة من قصيدة للشاعر الإيراني سعدي الشيرازي الذي اشتهر بعمله الفني المتعلّق بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية.

وروّج للألبوم مسبقاً على نطاق عالمي حيث عرض الملصقات الدعائية التي تضم صور الفرقة بالأبيض والأسود في جميع مدن العالم بما في ذلك عمان وبرلين وهونغ كونغ ومدريد وسيدني.

ومن جهة أخرى صرّحت الفرقة بأنها اختارت الأردن بسبب جماله الطبيعي وأهميته التاريخية والثقافية بينما يعكس أيضاً الزخارف والنكهات الشرق الأوسطية، حيث قالت الفرقة: "نحن متحمسون للغاية لإطلاق ألبومنا الجديد في الأردن لقد شعرنا بأنها المكان المثالي لهذين العرضين الخاصين".

أما مجلس السياحة الأردني فيفخر بكونه أحد الكيانات التي تدعم هذا الحدث الدولي حيث صرّح "مجد شويكة" وزير السياحة والآثار: "لقد تشرفنا باختيار الأردن أرض الضيافة لإصدار الألبوم الأخير، فالأردن المكان المفضل للفنانين العالميين".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: