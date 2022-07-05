فرقة Seventeen الكورية تروّج لألبومها الجديد.. إليك التفاصيل

كشفت الفرقة الكورية "Seventeen" عن اصدارها ألبومها الجديد وهو الرابع في مسيرتها والذي من المقرر طرحه في الأسواق خلال الشهر الجاري شهر يوليو 2022

وتصدّر اسم الفرقة وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان كشفت عن تفاصيل الألبوم الرابع والجديد حيث لاقت هذه الاخبار تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور والمعجبين.

تفاصيل الألبوم الرابع الخاص بـ فرقة Seventeen

يحمل الألبوم الرابع للفرقة الكورية اسم "القطاع 17" أو "Sector 17" وهو يضم ما يقارب 13 أغنية تم تجميعها مع بعضها من أغاني سابقة.

ومن المقرر ان يتم طرح الألبوم الجديد يوم 18 يوليو الجاري وذلك في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا.

وياتي اصدار هذا الألبوم بعد شهرين فقط من اصدار البوم مصغّر في مايو الماضي يحمل اسم Fact the Sun والذي حقق نجاحًا كبيرًا وحطّم العديد من الأرقام القياسية.

ويضم الألبوم المنتظر أغاني شهيرة من بينها "Fallin 'Flower" و"turn around" و"Circles" و"WORLD.

نجوم الفرقة يروّجون للألبوم المنتظر

أعلنت الفرقة الكورية الجنوبية في يوم 26 يونيو الماضي وتحديدًا في نهاية حفلتها التي اقيمت في سيول أنهم سيعودون بنسخة معاد تجميعها من ألبومهم حيث أصدرت الشركة في اليوم التالي اول اعلان تشويقي للألبوم القادم والمنتظر من قبل الجمهور

ويظهر في الاعلان سيارة الأجرة وهي تبتعد وتكشف عن اعضاء الفرقة وعددهم 13 شخص ومكتوب خلفهم اسم الألبوم، وهو الترويج الذي اتبعته الفرقة من أجل الالبوم الجديد

وأبدى جمهور الفرقة الواسع حول العالم حماستهم الشديدة في انتظاره متوقعين ان يحقق النجاح الكبير والذي اعتادوه من فرقة seventeen الشهيرة واتلتي تحظى بشعبية كبيرة في العالم

ما هي فرقة seventeen؟

هي فرقة كورية جنوبية شكلتها بليديس إنترتينمينت في عام 2015. وتتكون هذه الفرقة من ثلاثة عشر عضوا

أعضاء فرقة seventeen