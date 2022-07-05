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فرقة Seventeen الكورية تروّج لألبومها الجديد.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 05 تمّوز / يوليو 2022 - 11:15
فرقة seventeen
فرقة seventeen

كشفت الفرقة الكورية "Seventeen" عن اصدارها ألبومها الجديد وهو الرابع في مسيرتها والذي من المقرر طرحه في الأسواق خلال الشهر الجاري شهر يوليو 2022

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وتصدّر اسم الفرقة وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان كشفت عن تفاصيل الألبوم الرابع والجديد حيث لاقت هذه الاخبار تفاعلًا  كبيرًا  بين الجمهور والمعجبين.

تفاصيل الألبوم الرابع الخاص بـ فرقة Seventeen

يحمل الألبوم الرابع للفرقة الكورية اسم "القطاع 17" أو "Sector 17" وهو يضم ما يقارب 13 أغنية تم تجميعها مع بعضها من أغاني سابقة.

ومن المقرر ان يتم طرح الألبوم الجديد يوم 18 يوليو الجاري وذلك في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا.

وياتي اصدار هذا الألبوم بعد شهرين فقط من اصدار البوم مصغّر في مايو الماضي يحمل اسم Fact the Sun والذي حقق نجاحًا كبيرًا وحطّم العديد من الأرقام القياسية.

ويضم الألبوم المنتظر أغاني شهيرة من بينها  "Fallin 'Flower" و"turn around" و"Circles" و"WORLD.

فرقة seventeen

نجوم الفرقة يروّجون للألبوم المنتظر

أعلنت الفرقة الكورية الجنوبية في يوم  26 يونيو الماضي وتحديدًا  في نهاية حفلتها التي اقيمت في سيول أنهم سيعودون بنسخة معاد تجميعها من ألبومهم حيث أصدرت الشركة في اليوم التالي اول اعلان تشويقي للألبوم القادم والمنتظر من قبل الجمهور

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ويظهر في الاعلان سيارة الأجرة وهي تبتعد وتكشف عن اعضاء الفرقة وعددهم 13 شخص ومكتوب خلفهم اسم الألبوم، وهو الترويج الذي اتبعته الفرقة من أجل الالبوم الجديد

وأبدى جمهور الفرقة الواسع حول العالم حماستهم الشديدة في انتظاره متوقعين ان يحقق النجاح الكبير والذي اعتادوه من فرقة seventeen الشهيرة واتلتي تحظى بشعبية كبيرة في العالم 

ما هي فرقة seventeen؟

 هي فرقة كورية جنوبية شكلتها بليديس إنترتينمينت في عام 2015. وتتكون هذه الفرقة من ثلاثة عشر عضوا 

أعضاء فرقة seventeen

  • تشوي سينغتشول مواليد 1996، قائد الفرقة مغني راب رئيسي.
  • وونوو مواليد 1996، مغني راب ثانوي.
  • مينغيو 1997 مغني راب ثانوي.
  • فيرنون 1998مغني راب رئيسي.
  • ووزي 1996 مغني رئيسي ومنتج غاني سفنتين.
  • جونغهان 1995  مغني ثانوي.
  • جوشوا 1995  مغني ثانوي.
  •  لي سوكمين 1997  مغني رئيسي.
  •  بو سيونغ كوان  1998 مغني رئيسي.
  • هوشي 1996 مغني، وراقص ومؤلف رقصات سفنتين.
  • جون 1996  مغني، راقص.
  • ذا_أيت 1997  راقص، ومغني، ورابر.
  • دينو 1999 مغني راب ثانوي، راقص، ماكني الفرقة.
     
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