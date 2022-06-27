أفلام كورية ننصحك بمشاهدتها خلال العطلة الصيفية!

تتمتّع الأفلام الكورية بأسلوب مميز في سر التفاصيل مما يجعلها من الأعمال الفريدة من نوعها والتي باتت في السنوات الأخيرة تحظى باهتمام واسع من قبل الجمهور حول العالم ومن قبل صناع الأفلام حتى انها باتت تنافس في الكثير من الجوائز العالمية

وهناك الكثير من الأفلام الكورية الرومانسية والكوميدية والتي اقتبست منها الكثير من المسلسلات التركية والعربية والأجنبية، بالاضافة لنوعية الافلام التي تنتمي إلى الاثارة والغموض والنهايات الصادمة

قائمة الأفلام الكورية التي على الجمهور متابعتها في عطلة الصيف:

1- فيلم Old Boy

تدور أحداث الفيلم حول آو داي-سو الذي يجد نفسه حبيس غرفة في فندق لمدة 15 عام دون أن يعرف السبب وراء حبسه، وبعد أن يتم الإفراج واخراجه من الغرفة يقرر دايسو حل هذا اللغز، من خلال كشف هوية خاطفه بالاضافة للاسباب التي دفعت هذا الشخص للقيام بهذا الأمر، كما يضع خطة لانتقام من الفاعل بأشرس الطرق الممكنة

أبطال الفيلم:

تشوي مين سيك

كانغ هاي جونغ

يوجي تاي

يون جين سيو

2- فيلم The Man From Nowhere

يدور الفيلم حول حارس هادىء يتعامل مع تاجر مخدرات وأعضاء من الاطفال، الا انه يقرر انقاذ احد الاطفال ويتم القبض عليه ليجد نفسه في عدد من الصراعات والاحداث الممتتالية

أبطال الفيلم

وون بين

كيم اي رون

كيم تاي هون

3- فيلم War Of The Arrows

تدور احداث هذا الفيلم في القرن السابع عشر أثناء الغزو على كوريا، وهي حول شخصية روبن هود الكورية واالذي يستعدّ لإنقاذ شقيقته من تحت حكم الأمير وحقق هذا الفيلم ايرادات عالية جدا



أبطال الفيلم

بارك هاي إيل

ريو سونغ ريونغ

مون تشاي وون

كيم مو يول

4- فيلم Mother

يدور الفيلم حول هي-جا والتي تعمل في الوخز بالإبر من دون ترخيص في بلدة صغيرة في جنوب كوريا الجنوبية من أجل ان تعيل إبنها دو-جون البالغ من العمر 27 عاماً والذي يعاني من اعاقة عقلية

ويعثر على فتاة في الثانوية ميتة على أحد أسطح البنايات، لتقرر الشرطة القبض على دو-جون وذلك بسبب عثورهم على قطعة تخصه في مسرح الجريمة، ولذلك تبذل والدته كل جهدها للعثور على القاتل الحقيقي من أجل انقاذ ابنها

أبطال الفيلم

وون بين

كيم هاي جا

جين جو

تشون وو هي

يون جي مون

5- فيلم Poetry

فيلم درامي من تأليف وإخراج لي تشانج دونج. يروي الفيلك قصة امرأة في في الستينيات من عمرها تبدأ بالعمل على تطوير اهتمامها بالشعر، بالرغم من معاناتها مع مرض الزهايمر وحفيدها غير المسؤول.

أبطال الفيلم

يون جيونغ هي

ديفيد لي

أهن ناي سانغ

كيم هي را

6- فيلم Oasis

و فيلم رومانسي نفسي من إخراج لي تشانج دونج. يتحدث الفيلم عن قصة حب بين رجل معاق عقلياً تم إطلاق سراحه من السجن بعد ان قضى حكم بالسحن لمدة عامين ونصف بسبب تهمة جريمة قتل غير متعمد وامرأة مصابة بشلل دماغي حاد.

أبطال الفيلم

سوري مون

سول كيونغ غو

أهن ناي سانغ

ريو سانغ وان

7- فيلم Bleak Night

فيلم درامي من تأليف وإخراج يون سونج هيون. يدور الفيلم حول اب يفقد ابنه يحاول البحث عن اجابات كثيرة حول وفاته وحياته، ويجد نفسه بين 3 من زملاء ابنه المتوفي في الثانوية وتفاصيل حياتهم

أبطال الفيلم

لي جي هون

بارك جونغ مين

جو سونغ ها

سيو جون يونغ

8- فيلم Pieta

الفيلم من تأليف وإخراج كيم كي دوك ويدور حول علاقة غامضة بين رجل يتمتع بالشراسة والقوة يعمل في مجال إقراض المال وبين امرأة تدعي أنها والدته وسط العديد من التفاصيل والرموز المثيرة للجدل

عرض الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ، وحصد جائزة الأسد الذهبي.

أبطال الفيلم

لي جونغ جين

جو مين سو

كانغ يون جين

هيو جون سيوك

9- فيلم More Than Blue

من أكثر الأفلام الكورية رومانسية وهو يدور حول قصة رجل مصاب بمرض عضال يسعى لمساعدة حبيبته للعثور على شريك لحياتها من أجل ان يرافقها ويساعدها بعد مماته.



أبطال الفيلم

غوون سانغ وو

لي بو يونغ

لي بيوم سو

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