فرقة ATEEZ الكورية في السعودية.. وصراخ هستيري من الجمهور لحظة استقبالهم

وصلت فرقة ATEEZ الكورية الشهيرة إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك يوم أمس الاربعاء، حيث استقبلهم عدد ضخم من معجبينهم هناك من أجل اقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موسم جدة المقامة حاليًا في المدينة السعودية

استقبال الجمهور السعودي لـ فرقة ATEEZ في المطار

استقبل الجمهور مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الفرقة الكورية، حيث تداول المتابعون مقاطع فيديو وصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة توثّق لحظة وصول الفرقة الى المطار في السعودية وطريقة استقبال الجماهير لهم

وكان في استقبال الفرقة الكورية الشهيرة عدد كبير من الجمهور الذين استقبلوها بـ الصراخ الهستيري والهتاف بالكلمات الترحيبية المختلفة تعبيراً عن المحبة الكبيرة التي يكنوها للفرقة والتي بادلتهم التحية لحظة خروجهم من المطار متوجهين إلى الفندق الذي سيقيمون به في مدينة جدة

وتصدّر اسم الفرقة الكورية وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان أعلنت الفرقة عن قدومها إلى السعودية من اجل المشاركة في مهرجان الثقافة الكورية والذي سوف يقام ضمن فعاليات موسم جدة.

ويحظى الفن الكوري بمختلف انواعه "غناء، بوب، تمثيل، دراما" بشعبية كبيرة في دول الخليج وخاصة السعودية، وكان هذا سببًا رئيسيًا من إجل اقامة مهرجان الثقافة الكورية ضمن موسم جدة

تفاصيل حفل فرقة ATEEZ في مدينة جدة السعودية

تعاقدت هيئة الثقافة في المملكة العربية السعودية مع الفرقة الكورية من اجل إقامة حفل موسيقي غنائي ضمن موسم جدة 2022 ومن المقرر أن يكون هذا الحفل اليوم الخميس الموافق 30 يونيو من عام 2022

وتعتبر هذه المرة الأولى التي سوف تقدّم فيها الفرقة الكورية ATEEZ حفلًا غنائيًا في السعودية، حيث أن الفرقة انطلقت خلال عام 2018 وهي بذلك تعتبر فرقة جديدة لكن بالرغم من ذلك تحظى هذه الفرقة بشعبية كبيرة في السعودية والوطن العربي حيث تمتلك قاعدة كبيرة من الجماهير الذين ابدوا تحمسهم الشديد من اجل الحفل الغنائي المترقب الليلة