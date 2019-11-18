فستان الأميرة ديانا الأسطوري يباع للمرة الرابعة في المزاد العلني بهذا المبلغ الخيالي!

أبهرت أميرة ويلز الراحلة "ديانا" جميع الحضور عند ارتدائها فستان مخملي باللون الأزرق في عشاء للدولة عام 1985.

وخلال ذلك الوقت رقصت الأميرة على أنغام الموسيقى مع جون ترافولتا في البيت الأبيض حيث وصف الممثل هذه التجربة بأنها كانت "مثل قصص الخيال".

وفي تلك الفترة وجّه الجميع مناشدة خاصة للأميرة بارتداء الفستان مرةً أخرى حيث شوهدت بأربع مناسبات رئيسية بما في ذلك زيارة للنمسا عام 1986 وليلة في دار الأوبرا الملكية عام 1991.

وقبل شهرين من وفاة الاميرة المأساوي عام 1997 قامت ديانا بعرض الفستان في المزاد العلني مقابل 100000 جنيه أسترليني وجمع امواله لصالح الجمعيات الخيرية المتخصصة بمرض الإيدز، لتقوم سيدة الأعمال مورين دونكل بشراءه وبقاءه عندها حتى عام 2011.

عرضت سيدة الاعمال الفستان للبيع لكنه بقي غير مباع حتى عام 2013 عندما تم بيعه مقابل 240000 جنيه أسترليني لرجل بريطاني اشتراه كهدية مفرحة لزوجته وكان ذلك آخر مرة أتيح فيها الفستان في المزاد، حتى الوقت الحالي، حيث يعرض الآن الفستان في المزاد مقابل 350000 جنيه أسترليني.

كان الفستان المخملي من تصميم مصمم الأزياء الشهير فيكتور إدلشتاين وجاء بقصة الأوف شولدر وفتحة كبيرة جهة الصدر كما تزيّن بنفاش كبير من الاسفل بالإضافة إلى قصة ضيقة من الأعلى.

ويشار إلى ان البروتوكول الملكي في ذلك الوقت طلب منها ان ترتدي ملابس مريحة لكن هذا الفستان كان مثيراً للغاية حيث كان اختياراً جريئاً وناضجاً لهذه الأميرة الشابة في ذلك الوقت وقد أبهرت الجميع في تلك الليلة.

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