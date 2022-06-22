فهرية أفجان تفاجىء جمهورها وتعلن عن حملها الثاني

زفّت النجمة التركية الشهيرة فهرية أفجان خبر حملها بطفلها الثاني رفقة زوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

فهرية أفجان تعلن خبر حملها بطفلها الثاني

كشفت الثنائي الشهير فهرية أفجان وبوراك أوزجفيت عن خبر انتظارهما لطفلهما الثاني وذلك من خلال نشرهما صورة للعائلة الصغيرة عبر حسابهما الخاص على موقع التواصل الاجتماعي والكشف عن هذه المفاجأة السارة لجمهورهما

وظهرت فهرية في الصورة توب مع جاكيت أنيق باللون الأسود نسّقتها مع بنطال بنقشة جلد الحمار الوحشي، وتركت شعرها مموجًا ، بينما كان بوراك يرتدي قميص وبنطال باللون الأبيض وبدا وهو بغاية السعادة، كما شاركهما طفلهما كاران الذي ظهر معهما في الصورة لإعلان هذا الخبر للجمهور

وكتبت فهرية على الصورة بأنها "حامل" وأوضحت بان حملها في منتصف الشهر الثاني وقد بدت عليهما السعادة البالغة والعفوية، وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر متمنين للاسرة السعادة والانسجام

فهرية افجان واطلالاتها الأنيقة

اشتهرت النجمة التركية "فهرية أفجان" بإطلالاتها المتمّيزة والمتألقة والتي تشاركها مع متابعينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من ضمنها اطلالتها في ملعب كرة القدم في مونديال كأس العالم المقرر اقامته في الشتاء في قطر.

كما شاركت فهرية وبوراك مجموعة من الصور من احتفالهما بعيد ميلاد طفلهما الصغير كاران الثالث حيث اعتمدت على زينة "سباق السيارت" بالإضافة الى ملابسهم.

هل تبتعد فهرية افجان عن الفن؟

وأثار خبر الحمل العديد من التساؤلات بين الجمهور حول ابتعاد النجمة التركية عن التمثيل والفن للتفرغ لحملها الثاني، كما فعلت بالحمل الأول، حيث حرصت النجمة التركية على الحمل وقررت الابتعاد عن اي ضغوطات

ويبدو أن الأسرة تشكل اولولية للفنانة التركية التي تعلم ان انجاب الأطفال لاي سيدة تعمل بالفن قد يقف عائقًا أمام التمثيل.

وتحظى علاقة الثنائي بوراك وفهرية باهتمام الجمهور الواسع حيث ان لكل منهما شعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي، وقد الثنائي في مسيرتهما الفنية الكثير من الأعمال الناجحة والمميزة

اعمال بوراك اوزجفيت في التلفزيون: