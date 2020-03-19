فيديو دواين جونسون وهو يغسل يدي ابنته يغضب الكثيرين.. فما السبب؟!

مع تواجد الجميع من منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، يستخدم المشاهير في كل مكان منصاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإبقاء الناس في حالة معنوية عالية وتعزيز العادات الجيدة.

وقرر النجم الأمريكي "دواين جونسون" مشاركة متابعيه عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لطيف يجمعه بابنته الصغرى "تيانا" أثناء غسله يدها؛ ليري الآباء طريقة ممتعة لتعليم أبنائهم كيفية غسل أيديهم بطريقة صحيحة.

يظهر "جونسون"، الملقب بـ"ذا روك"، ممسكًا يدي ابنته الصغيرتين وهو يغسلهما بالماء والصابون أثناء غنائه لها أغنية You are Welcome من فيلم ديزني Moana، ورغم لطافة الفيديو، إلّا أن النجم قرر حذف المقطع بعد ساعات من نشره.

ذا روك يغني لإبنته أغنية فيلم موانا 'You’re Welcome' أثناء تنظيف يديها 🥺❤️. pic.twitter.com/HwKsh8dyOw — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 18, 2020



ويعتقد أن "ذا روك" تعرض للانتقاد لإبقائه صنبور المياه مفتوحًا لمدة طويلة، ما يعني إهدار كميات كبيرة من المياه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك بها "دواين" مقاطع فيديو تجمعه ببناته، ففي وقت سابق واحتفالًا بيوم المرأة العالمي، نشر فيديو تحفيزي له ولـ"تيانا"، أرفقه بتعليق: "العالم سيسمع عنك يومًا ما يا حبيبي الصغيرة القوية.. لا أستطيع أن أعدك بأنني سأحبك لبقية حياتك، لكني أعدك بأني سأحبك وأحميك لبقية حياتي".



في الفيديو يمكننا سماعه يسأل ابنته وهي ترد عليه بذات الطريقة: "هل يمكنك قول أنا فتاة جميلة؟..لكن الأهم من ذلك، هل يمكنك قول أنا فتاة رائعة؟.. أنا فتاة ذكية؟.. أنا فتاة ذكية جدًا.. وأريدك أن تقولي "أستطيع فعل أي شيء".

في النهاية قال ممازحًا: "الآن، أهم شيء سأقوله، أين أمك؟..حسنًا، والدي الأفضل؟"، لتجيب طفلته: "والدي الأفضل" ثم تصرخ "أمي"، حينها على الفور يقول "دواين": حسنًا، ليس والدتك، أنت تفشلين الأمر! والدي الأفضل".

يذكر أن للنجم ثلاث بنات إحداهن تُدعى "سيمون" من زوجته السابقة "داني غارسيا".