فيديو مثير للاشمئزاز لزوج كيم كارداشيان كاني ويست يأكل شمع أذنيه (بالفيديو)

تداول متابعو موقع "تويتر" فيديو للمغني الشهير وزوج النجمة كيم كارداشيان كاني ويست وهو يأكل شمع أذنيه.

بحسب ما نشرته مجلة "كوسموبوليتان"، فإن الفيديو المسرب أثار اشمئزاز المتابعين بعد مشاهدة كاني وهو في احتفال يوم الأحد الخاص به وهو يخرج شيئًا من أذنه ويضعه في فمه. ذكر أحد المتابعين أنه قام بإعادة الفيديو أكثر من 10 مرات ليتأكد هل فعلا يأكل شمع أُذنيه؟. ودافع محبوه عنه بأنه شعر بحكة في أذنه ثم أخرج علكة من فمه وأنه تصرف عادي والأمر لا يستحق كل هذه السخرية.



وعلى الرغم من انتشار الفيديو بشكل كبير على الإنترنت وحصاده لعدد كبير من التعليقات الساخرة، إلا أن كاني لم يعلق إلى الآن عليه.

وعلقت إحدى المتابعات ساخرة على الفيديو قائلة: "لقد عرفنا الآن لماذا تم تأجيل الألبوم الغنائي الخاص بكاني ويست، لأنه يأكل شمع أُذنيه"، ودافعت أخرى قائلة: "لقد شعر بحكة داخل أذنه ثم ازال شعر عالق في لسانه"، وتعليق آخر يقول: "أنا جائع وأريد المزيد من شمع أذنك اللذيذ"، ومازالت التعليقات مستمرة ما بين ساخرين ومشككين في الأمر.