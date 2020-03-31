فيديو محرج لديمي لوفاتو.. كشفت هوية حبيبها الجديد دون أن تعلم!

أطلَّ النجم الأمريكي "ماكس أهريش" على متابعيه في بث مباشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" خلال نهاية عطلة الأسبوع، وغم سير الأمور على ما يرام ظهرت فتاة في مقطعه أثارت الجدل وحماس معجبيه.

خلال البث المباشر، أطلَّت المغنية الأمريكية "ديمي لوفاتو" في الفيديو دون أن تدرك أن حبيبها السري على تواصل مباشر مع معجبيه، ورغم محاولته تنبيهها بالهمس قائلًا: "أنا على الهواء مباشرة"، إلَّا أن "لوفاتو" لم تفهم أو تسمع ما يشير إليه فاقتربت منه أكثر للاستفهام عما يحاول إيصاله لتجد نفسها أمام آلاف المشاهدين.



وجاءت رد فعل "لوفاتو" غاية في الإحراج فوضعت البطانية التي كانت تحملها على وجهها وهربت بعيدًا، بينما لم يتمالك "ماكس أهريش" نفسه من الضحك.

لم يؤكد النجمان علاقتهما بعد، لكن يبدو أنهما متواجدان معًا في فترة الحجر المنزلي.