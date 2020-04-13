فيديو مظلم لمادونا بعد وفاة أصدقائها الثلاثة بكورونا في يوم واحد.. أحدهم ابن عمها

حصد فيروس كورونا آلاف الأرواح حول العالم، وكل شخص من هؤلاء لديه من يحبه ويتمنى لو يعود الزمن للقياه.

صدمت النجمة الأمريكية "مادونا" بخبر وفاة ثلاثة من أصدقائها بعد صراعهم مع فيروس كورونا ، وظهرت في فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تعبر فيه عن ألمها وحزنها لهذه الواقعة المؤلمة.

في الفيديو، تجلس "مادونا" خلف آلة طباعة قديمة الطراز في جوٍّ كئيب يغزوه الظلام، وبدأت بكتابة أسطرها الأولى من يومياتها في الحجر الصحي وسط مقطوعة موسيقية عزفت على آلة الغيتار، وأعربت عن تعاستها وحزنها لفقدان ثلاثة من أصدقائها في هذا الفيروس.



يمكننا سماعها تقول أنها تحظى بيوم سيء وتتمنى لو أنها تغادر جسدها والهروب من حياتها، وكشفت كيف تقضي وقتها في الحجر.

يذكر أنه في عضون 24 سعة، توفي كل من ابن عمها، شقيق حارسها الشخصي، والموسيقي "أورلاندو بورتا" الذي تعاونت معه في العديد من أعمالها الغنائية.

