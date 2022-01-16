فيفي عبده تنصح الفتيات بتجميد بويضاتهن.. وتعلل "العمر بيعدي"

أحدثت الفنانة المصرية فيفي عبده موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيعها السيدات على تجميد بويضاتهن الأنثوية.

وشاركت فيفي عبده عبر حسابها على خاصية "إنستغرام ستوري" منشور للدكتور شريق باشا سيف يتحدث فيه عن تجميد البويضات، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل".

وأضافت: "افتحوا البوست ده فيه كل المعلومات مع الدكتور شريف باشا سيف ومركز صن رايز".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نصائح فيفي، وانقسموا بين مؤيد ومعارض، فعلَّقت إحداهن: "المبدأ صحيح والهدف خطأ.. صحيح ان هالاجراء طبي وممكن يساعد ناس تسوي عمليات معينه او تتعرض لاشعاعات علاجية وغيره، بس مب أجمد البويضات عشان أسرح وأمرح وأعيش شبابي بالطول والعرض ويوم أكبر أصحصح وأقرر أييب عيال ما أقدر أجابلهم ولا أربيهم وأفجعه وأيتمه في عمر صغير".

وعلَّق آخر: "يعني شالفايده اجمدها عشان لاعجزت اجيب بزران هو انا فاضيه اربي وانا عجوز".

وأضافت أخرى: "ومين يربي اطفالي لا كبرت ويصيرو ايتام بسرعه ومحد يعلمهم الدين والاخلاق يكفي الدنيا صايره فوضى بنت مع بنت و ولد مع ولد انا ابغى اخلف واربي و اعلم التربيه الصحيحه بإذن الله اذا اعطاني الصحه والعافيه".