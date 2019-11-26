فيكتوريا بيكهام على كرسي الاستجواب.. وتصرح"هذا شعوري عند ترّشح بروكلين لأكثر الرجال إثارة"

ظهرت عارضة الأزياء "فيكتوريا بيكهام" متألقة خلال مقابلتها الصريحة مع إلين دي جينيرز حيث ارتدت بدلة باللون الأبيض بينما تحدّثت بصراحة حول حياتها.

وشاركت فيكتوريا بحديثها حول اتجاه الموضة الذي لا تفهمه وأغرب الأشياء التي تخافها وأول معجب من المشاهير كما ناقشت قراراها بعدم الانضمام لجولة لم شمل الفرقة "سبايس جيرلز" بالإضافة إلى حديثها عن مجموعة مستحضرات خطها الجديد.

وخلال المقابلة اعترفت فيكتوريا بأنها غير متأكدة من شعورها حول ترّشح ابنها الأكبر بروكلين لمسابقة المجلة للأشخاص الأكثر جاذبية لعام 2019 فقالت: "لست متأكدة مما إذا كنت أريد معرفة ذلك ولا أعرف ما إذا كنت بحاجة إلى معرفته".

كما أوضحت زوجة لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بأن ابنها روميو طلب منها الرقص على أغنية الفرقة "سبايس جيرلز" كوسيلة لجذب أكبر عدد من المتابعين على انستغرام.

ولم تخلو المقابلة من حركة فيكتوريا الشهيرة بفتح ساقيها بمرونة، مما أظهر رشاقتها المعتادة ومرونة جسدها كما انضمت إليها في تلك الحركة إلين وفعلتها تقريباً.

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