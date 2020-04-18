فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيد ميلادها الـ 46 بحفلة افتراضية على "انستغرام"أثناء العزل المنزلي

احتفلت عارضة الأزياء "فيكتوريا بيكهام" بعيد ميلادها الـ 46 بطريقة غريبة في قصر كوتسوولدر يوم أمس الجمعة وسط العزل المنزلي بسبب انتشار الكورونا.

وشاركت فيكتوريا العديد من اللقطات من حفلتها برفقة زوجها لاعب كرة القدم السابق وأولادها حيث أحضروا كعكة كبيرة واستمتعوا بوقتهم.

وخلال وقت لاحق استضافت فيكتوريا حفلاً افتضراياً على "انستغرام" مع الدي جي بال فات توني حيث شغّل مجموعة متنوعة من الموسيقى المفضّلة حتى يتمكن جميع المعجبين من الاستماع للموسيقى والرقص.

ونشرت فيكتوريا صورةً من حفل العيد ميلاد بجانب الكعكة برفقة زوجها ديفيد وطفلها هاربر وعلّقت على الصورة: "لقد كان اليوم خاصاً بالنسبة لي برفقة أولادي وزوجي"، كما أسفت لعدم تواجد بروكلين معها لتواجده في نيويورك برفقة صديقته نيكولا.

وأشارت نجمة فرقة سبايس جيرلز إلى أن هذا العيد ميلاد هو الأكثر غرابة من المعتاد وسط العزل المنزلي بسبب اننتشار الكورونا لكنها ممتنة جداً لصحتها وصحة عائلتها، حيث قالت: "إنه عيد ميلادي ربما هو الأكثر غرابة لكنني ممتنة لأني بصحة جيدة".

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