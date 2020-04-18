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فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيد ميلادها الـ 46 بحفلة افتراضية على "انستغرام"أثناء العزل المنزلي

منشور 18 نيسان / أبريل 2020 - 07:05
فيكتوريا بيكهام
فيكتوريا بيكهام

احتفلت عارضة الأزياء "فيكتوريا بيكهام" بعيد ميلادها الـ 46 بطريقة غريبة في قصر كوتسوولدر يوم أمس الجمعة وسط العزل المنزلي بسبب انتشار الكورونا.

وشاركت فيكتوريا العديد من اللقطات من حفلتها برفقة زوجها لاعب كرة القدم السابق وأولادها حيث أحضروا كعكة كبيرة واستمتعوا بوقتهم.

Cute: Victoria Beckham marked her 46th birthday with a low-key celebration in her Cotswolds mansion on Friday, as the country remains in coronavirus lockdown

وخلال وقت لاحق استضافت فيكتوريا حفلاً افتضراياً على "انستغرام" مع الدي جي بال فات توني حيث شغّل مجموعة متنوعة من الموسيقى المفضّلة حتى يتمكن جميع المعجبين من الاستماع للموسيقى والرقص.

Fun: For her birthday Victoria also hosted a 'virtual party' with her DJ pal Fat Tony on Instagram Live

ونشرت فيكتوريا صورةً من حفل العيد ميلاد بجانب الكعكة برفقة زوجها ديفيد وطفلها هاربر وعلّقت على الصورة: "لقد كان اليوم خاصاً بالنسبة لي برفقة أولادي وزوجي"، كما أسفت لعدم تواجد بروكلين معها لتواجده في نيويورك برفقة صديقته نيكولا.

Simple celebration: Victoria took to Instagram to share a sweet snap of the simple birthday cake she had to mark her birthday

وأشارت نجمة فرقة سبايس جيرلز إلى أن هذا العيد ميلاد هو الأكثر غرابة من المعتاد وسط العزل المنزلي بسبب اننتشار الكورونا لكنها ممتنة جداً لصحتها وصحة عائلتها، حيث قالت: "إنه عيد ميلادي ربما هو الأكثر غرابة لكنني ممتنة لأني بصحة جيدة".

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