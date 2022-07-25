فيكتوريا بيكهام تحن إلى "سبايس جيرلز".. وفيديو غنائي يثير اعجاب الجمهور

أظهرت عارضة الأزياء الشهيرة "فيكتوريا بيكهام" انها ما تزال تحب فرقتها الشهيرة "سبايس جيرلز" وتحن لها، وذلك في فيديو غنائي متداول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فيكتوريا بيكهام تغني أغنية الفرقة الشهيرة Stop

نشر لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام مقطع فيديو لزوجته مصممة الازياء فيكتوريا بيكهام عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تغني أغنية فرقتها الشهيرة "سبايس جيرلز".

وكانت فيكتوريا تقضي اجازتها مع عائلتها، حيث كانت العائلة تستمتع بإحدى ليالي الكاريوكي عندما بدأت عارضة الأزياء وعضوة فرقة سبايس غيرلز السابقة غناء أغنية الفرقة الشهيرة "STop" خلال الكاريوكي.

وحرص زوجها ديفيد بيكهام على تصويرها وتوثيق هذه اللحظات وعلّق على الفيديو الذي نشره بقوله: "ليلة كاريوكي مع One & Only Posh Spice @ victoriabeckhamspicegirls"، وردّت عليه فيكتوريا بتعليق: "فقط من أجلك يا ديفيد".

إشادة الجمهور بالفيديو

وانتقل الجمهور الى قسم التعليقات بالفيديو المنشور عبر موقع "انستغرام" حيث أعجب الكثير بهذا التبادل الرومانسي بين الزوجين في التعليقات.

كما عبّر الكثير من الجمهور عن اعجابهم بفيكتوريا بيكهام وأدائها الغنائي بعد انقطاع طويل عن الموسيقى فقال أحدهم: "مازالت هذه الفتاة الفاخرة تحصل عليها".

فيما انتهز عدد كبير من الجمهور هذه الفرصة من أجل مطالبة فيكتوريا بيكهام بالانضمام مجدداً إلى "سبايس جيرلز" في جولة لم الشمل.

ويشار الى أن فيكتوريا بيكهام كانت أحد الأعضاء الخمسة في الفرقة الشهيرة "سبايس جيرلز" خلال فترة التسعينيات، حيث أن الفرقة انفصلت بعد ذلك.