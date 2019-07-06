فيكتوريا بيكهام عارية على غلاف مجلة فوغ.. ولهذا السبب لم تشارك في جولة "سبايس جيرل"!

صرّحت النجمة "فيكتوريا بيكهام" حول عدم مشاركتها في جولة فرقة "سبايس جيرل"، والمشاركة في لم الشمل، وذلك في مقابلة لها مع مجلة "فوغ" الألمانية.

واعترفت فيكتوريا بأنها شجاعة لقولها كلمة "لا" للم الشمل والمشاركة في الجولة، خاصة بعد كشف زميلتها في الجولة "ميل بي" بان الفرقة خاب أملها عند رفض فيكتوريا.

وعبّرت فكتوريا عن ذلك بقولها: "تطلب الأمر مني الكثير من الشجاعة لعدم المشاركة مع الفرقة، وقول كلمة "لا"، والأسباب تعود إلى الأمور أصبحت مختلفة الآن عما كانت عليه، كما أفضل التركيز على عائلتي وأعمالي".

وخلال جلسة التصوير التابعة للمجلة، التقطت صورة الغلاف التي ظهرت فيها شبه عارية، وكأنها حملت معطفاً لتستر به جزئها الأمامي، كما اعتمدت تسريحة الشعر المبلل، وفي لقطة اخرى كانت ترتدي المعطف، أما في صورة ثالثة ظهرت وهي تلبس فستان قصير وتجلس على الكرسي، وكان مايميز الصور أنها بالأبيض والأسود.

ومن الجدير بالذكر، أن فيكتوريا وزوجها لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام قد احتفلا بعيد زواجهما العشرين يوم الخميس الماضي، حيث انتقل الثنائي إلى "إنستغرام" من خلال نشر مجموعة من الصور التي تعود إلى حفل زفافهما.

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