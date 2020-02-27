فيلم جيمس بوند No Time To Die يحقق رقمًا قياسيًا!

كشفت سلسلة السينما الأمريكية Regal عن الوقت الذي يستغرق فيه عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die المقرر عرضه قريباً.

ويستغرق عرض الفيلم ما مجموعه 163 دقيقة أي ما يقارب ساعتين و43 دقيقة فمن الأفضل لك أن تتأكد من قيامك بكل الأعمال قبل أن تجلس لمشاهدته.

وبالرغم من أنه من المحتمل أن يكون هذا الرقم غير دقيق تماماً إلا أنه كشف سابقاً أن وقت الفيلم والذي أدرجتها سلسلة أفلام روسية على أنها 174 دقيقة وهي أطول قليل من التقدير الجديد.

So since this is getting some traction now, just wanna clarify a couple of things on this whole...thing. #NoTimeToDie



1/ https://t.co/x2gm8KqbWt — Anton Volkov (@antovolk) January 23, 2020

ومع مرور ما يزيد عن شهر واحد من انطلاق الفيلم بدأت حملة الإعلانات التسويقية حيث كشف عن تعاون بين الفيلم وشركة Adidas هذا الأسبوع حيث كتب 007 على ظهر بعض الأحذية.

ومن جهة أخرى فإن الجانب السلبي للفيلم هو أن أحداث الفيلم السابقة تحتاج إلى فهم في الجزء الجديد فيوضح المقطع الأول من الفيلم عودة بلوفيلد لتبدأ خيوط المؤامرة بالظهور والتيي تتعلق بزوجة جيمس بوند.

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