فيلم Abominable عالم سحري لطفلك لتعلم الأخلاق وحب العائلة.. متوقع لكن مسلي

طُرح فيلم الأنيميشن Abominable في دور السينما مع بداية العام الجاري، إلَّا أن الإيرادات لم تكن جيدة كما كان متوقع، حيث حقق إيرادات تصل إلى 111 ألف دولار منذ إعادة عرضه من جديد.

وتدور أحداث الفيلم حول مخلوق سحرى ضخم للغاية، يعثر على فتاة من العالم الحقيقي، وسرعان ما تحاول إعادته مرة أخرى للعالم الذى ينتمى اليه.

وهنا سنعرض مجموعة من الأمور التي يجب أن تتوقعها في الفيلم:

يمكن التنبؤ بأحداثه لكنه ممتع

فيلم Abominable هو فيلم مخصص للأطفال، لذلك أحداثه متوقعة لكنه لا يزال مسليًا للغاية ومضحك جدًا، فهو رحلة ممتعة لجميع أفراد الأسرة







الدروس التي يجب تعلمها

الفيلم مليء بدروس الحياة الرائعة، مثل الإيمان بنفسك، والمثابرة والإبداع، فهو يمنحك كل الأحاسيس التي تحتاجها ويحتاجها طفلك، ومن بين هذه الدروس:

مساعدة الآخرين. اتبع أحلامك. أحب عائلتك. أدرك أنه عندما تضع تركز على شيء ما، فكل شيء ممكن. عائلتك الأهم

القضايا التي يجب أن تناقشها مع طفلك

يمنحك هذا الفيلم أيضًا فرصة للتحدث مع أطفالك حول قضايا الحياة الواقعية مثل:

استخدام الحيوانات من أجل المتعة أو الكسب البشري وعدم التفكير في الأفضل للحيوانات التفكير في سبب انقراض بعض أنواع الحيوانات نتائج الكذب على والديك أو مغادرة المنزل دون إخبار أي شخص عن وجهتك كيف يتعامل مع الحزن على فقدان أحد أفراد الأسرة.

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