فيلم The Endgame على الطريق لتحقيق المليار خلال الأسبوع الأول من عرضه

حطّم فيلم Avengers: Endgame جميع الأرقام القياسية في مطلع الأسبوع، الفيلم المشترك بين ديزني ومارفل حقق بالفعل 487 مليون دولار في شباك التذاكر اعتباراً من صباح السبت.

ووفقاً للموقع فإن الفيلم وهو من بطولة "كريس هيمسورث، روبرت داوني، وبري لارسون، وسكارليت جوهانسون" على الطريق الصحيح لتحقيق رقم قياسي لأكثر من مليار دولار، حيث أن هذا المجموع من الإيرادات لا تشمل ما جنته الصين والذي يقدر 82 مليون دولار، والذي يُتوّقع تجاوزه خلال الفترة القادمة لأكثر من 300 مليون دولار، كما حطم الرقم القياسي في أميركا الشمالية من خلال أنه أصبح اول فيلم يبلغ إجمالي إيرادته 140 مليون دولار في يوم واحد.

أسقط Avengers: Endgame الرقم القياسي السابق الذي سجله فيلم Star Wars: The Force Awakens الذي حقق 119 مليون دولار خلال يوم واحد، حيث أنه تم انطلاق الفيلم صباح الجمعة وبلغ إجمالي ذروة العروض 60 مليون دولار مع بقاء دور السينما مفتوحة طوال الليل لتلبية الطلب الهائل.

بدأ الفيلم الذي يستمر لثلاث ساعات، في تقديم عروض أولية من الساعة السادسة مساءً، لكن المعجبين كانوا يصطفون بالفعل قبل فترة طويلة من فتح الأبواب، وفي بعض المدن بقيت المسارح مفتوحة طوال الليل مع عرضها للفيلم لغاية الرابعة صباحاً، كما تبادل رواد السينما صورا لخطوط الدور الطويلة ودور السينما المزدحمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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