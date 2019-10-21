فيلم Maleficent: Mistress Of Evil أقل من التوقّعات.. على الرغم من تصدّره شباك التذاكر

تصدّر فيلم ديزني Maleficent: Mistress Of Evil جدول شباك التذاكر بقيمة 36 مليون دولار خلال أول أسبوع من عرضه.

وبالرغم من إيراداته العالية إلا الفيلم ببطولة أنجلينا جولي كان تحت التوقعات بقيمة 9 ملايين دولار، حيث أن النسخة الأصلية منه حققت ما يقارب 64.9 ملوين دولار في أول صدور لها عام 2014 وفقاً Box Office Mojo.

ولقد حقق الفيلم أداء أفضل في جميع أنحاء العالم حيث حصل على 117 مليون دولار، كما أعطوه تصنيفاً صحياً على Cinemascore وهي شركة تهتم بتقييم خبرات المشاهدين.

أما فيلم الجوكر فقد حقق مبلغ 29.2 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالثة ليصبح المجموع 247.2 مليون دولار في أميركا الشمالية حتى الآن.

وتم افتتاح فيلم Zombieland: Double Tap حيث حقق أعلى التوقعات في الصناعة فبلغ ما يزيد عن 26.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاث أيام.

ويدور الفيلم الأخير في إطار كوميدي- رعب من بطولة النجوم وودي هارلسون وجيسي أيزنبرغ وإيما ستون ضد الزومبي.

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