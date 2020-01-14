يُعتبر النجم "فينس فون" البالغ من العمر 49 عاماً ليبرالياً قوياً حيث قال أنه صوّت لصالح راند بول خلال جولة انتخابات عام 2016 ودعم رون بول من قبله.

وهذا الشيء ليس مفاجئاً ففي مقابلة مثيرة للجدل قام بها مع مجلة GQ تحدّث أيضاً عن حقوق مالكي الأسلحة كما دعا إلى تسليح جميع معلمي المدارس لوقف إطلاق النار الجماعي.

إلا أن الغريب عندما حضر النجم مباراة بطولة كلية كرة القدم الوطنية لعام 2020 في نيو أورليانز حيث شوهد وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

I'm very sorry to have to share this video with you. All of it, every part of it. pic.twitter.com/ELMbDHZbZq — Timothy Burke (@bubbaprog) January 14, 2020

ونشر الصحفي تيموثي بيرك سلسلة من مقاطع الفيديو للنجم فينيس وهو يصافح الرئيس دونالد ترامب بينما كان جالساً على المدرجات كما أنه كان يتجاذب أطراف الحديث معه برفقة ميلانيا.

وهاجم متابعين موقع تويتر النجم بسبب تصرّفه هذا كما أعلنوا عن خوفهم من تراجع فينس عن مبادئه، وتم التعليق على مقطع الفيديو من قبل رؤساء الحديث اليمنيين البارزين الذيت يتخيلون كيف سيكون ردة فعل اليساريين حول الموضوع.

وخلال وقت سابق من عام 2017 كان فينس فون قد عبّبر أيضاً عن استيائه من ميريل ستيب عندما بدأت بمهاجمة ترامب بسبب تقليده لأحد الصحفيين المعاقين.

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