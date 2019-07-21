في أعقاب عودة حفلاتها الغنائية.. فرقة Spice Girls تحضّر لمفاجأة كبيرة

لم تكتفي فرقة "سابيس غيرلز" بالجولة الغنائية لِلَم شمل فتيات الفرقة، بل كشفت مؤخراً عن رغبتها في أن تلعب دوراً أكبر في المهرجانات الغنائية كسابق عهدها.

فخلال ظهور النجمة "ميل بي" في برنامج Zoe Ball Breakfast يوم الجمعة الماضية، صرّحت بأن الفتيات يرغبن في المشاركة في مهرجان Glastonbury العام المقبل.

وتحدثت ميل بي حول الموضوع قائلةً: "يصادف العام المقبل الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس مهرجان Glastonbury، وأعتقد أنه من الجيد المشاركة فيه"، كما أضافت: "ستقتلني الفتيات لأنني صرّحت عن ذلك، لكنني لا أهتم، فنحن مدينون لجمهورنا".

وعقب هذا الإعلان، ذكرت صحيفة The Mirror أن الفرقة تخطط للإقامة مُدة ستة أسابيع في لاس فيغاس، حيث هناك احتمالية أن تكسب كل واحدة منهم 10 ملايين جنيه أسترليني خلال هذه الإقامة.

ووفقاً لمصدر قريب من الفرقة، من المتوقع أن يكون هذا الحدث خلال صيف عام 2021، إذ قامت الشركة التابعة لهم Modest بالتنسيق مع مروجي الجولات السياحية.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: