في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حبيبها.. فانيسا هودجنز بمعنويات عالية وريش أبيض

شوهدت النجمة "فانيسا هودجنز" للمرة الاولى منذ انفصالها عن حبيبها أوستن بتلر، حيث حضرت العرض الأول لفيلم Bad Boys على مسرح TCL الصيني يوم أمس الثلاثاء.

وكانت الممثلة التي تبلغ من العمر 31 عاماً تبدو مثيرة جداً وبإطلالة كلها ثقة أثناء ظهورها العلني الأول على السجادة الحمراء منذ انفصالها عن حبيبها.

وظهرت فانيسا وهي ترتدي فستان أبيض بقصة الأوف شولدر والمغطى بالريش من الأعلى ومن جهة واحدة من الأكمام كما تزيّن بالترتر جهة الصدر والبطن ليكتمل بالريش من جهة الخصر، بالإضافة إلى انسدال تنورته من الساتان وفتحة جانبية.

ونسّقت فانيسا فستانها من مجموعة Georges Hobeika حذاء أسود بكعب عال مفتوح كما وضعت اكسسوارات فضية ناعمة، أما من ناحية تسريحة الشعر فقد اعتمدت التسريحة الجانبية المموجة لشعرها الأسود.

ويبدو واضحاً أن خبر انفصال فانيسا عن حبيبها التي استمرت علاقتهما مدة 9 سنوات لم تمنعها من الاستمتاع بوقتها على السجادة الحمراء خلال مشاهدة العرض الاول.

ويشار إلى أنه قد يكون السبب وراء الانفصال هو المسافة الكبيرة التي كانت بينهما بسبب انشغالها بالتصوير في أستراليا.

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