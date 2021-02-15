  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. في أول عيد حب لهما كأبوين.. جيجي حديد وزين مالك يحتفلان بلقطات رومانسية معاً!

في أول عيد حب لهما كأبوين.. جيجي حديد وزين مالك يحتفلان بلقطات رومانسية معاً!

منشور 15 شباط / فبراير 2021 - 11:25
جيجي حديد وزين مالك
جيجي حديد وزين مالك

احتفلت عارضة الأزياء "جيجي حديد" باول عيد حب لها كأم برفقة حبيبها زين مالك، حيث أنها تشعر بالمزيد من الحب مع ابنتها خاي.

وشاركت عارضة الازياء البالغة من العمر 28 عاماً بعض اللقطات الرومانسيات اتي لم يسبق لها نشرها من قبل على مر السنين.

Lovers lane: Gigi Hadid, 25, shares never-before-seen photos with beau Zayn Malik, 28, as they celebrate their first Valentine's Day together as parents after giving birth to their daughter Khai in September

وتقرّب الثنائي الرومانسي من بعضهما وذلك قبل أشهر قليلة من حملها بطفلتها الاولى منه إذ نشرت بعض الصور لهما في مزرعة والدة جيجي يولاندا في بنسلفانيا.

Look of love: The couple have been on-and-off since first meeting in 2015, but made their union official in baby form just ahead of the pandemic

وظهرت جيجي وهي تلف ذراعها حول خصر حبيبها وفي صورة أخرى كانت تضع رأسها على كتفه، وكتبت: "أنا أحبك".

Selfie: The couple have been enjoying a quieter way of life in Pennsylvania throughout the pandemic, even giving birth to Khai via home birth there

وفي صورة أخرى ظهر زين وهو يدفع ابنته خاي في عربة أطفال حول المزرعة وهو يرفع كوبه الجديد، وهو مكتوب عليه "أبي".

Doting dad: The former boy-bander pushed Khai in a stroller as they took a peaceful stroll on the farm in the fall

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...