في أول عيد حب لهما كأبوين.. جيجي حديد وزين مالك يحتفلان بلقطات رومانسية معاً!

احتفلت عارضة الأزياء "جيجي حديد" باول عيد حب لها كأم برفقة حبيبها زين مالك، حيث أنها تشعر بالمزيد من الحب مع ابنتها خاي.

وشاركت عارضة الازياء البالغة من العمر 28 عاماً بعض اللقطات الرومانسيات اتي لم يسبق لها نشرها من قبل على مر السنين.

وتقرّب الثنائي الرومانسي من بعضهما وذلك قبل أشهر قليلة من حملها بطفلتها الاولى منه إذ نشرت بعض الصور لهما في مزرعة والدة جيجي يولاندا في بنسلفانيا.

وظهرت جيجي وهي تلف ذراعها حول خصر حبيبها وفي صورة أخرى كانت تضع رأسها على كتفه، وكتبت: "أنا أحبك".

وفي صورة أخرى ظهر زين وهو يدفع ابنته خاي في عربة أطفال حول المزرعة وهو يرفع كوبه الجديد، وهو مكتوب عليه "أبي".

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