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في إشارة للأميرة ديانا.. ميغان ماركل تغيّر اسمها الأول من شهادة ميلاد ابنها!

منشور 02 شباط / فبراير 2021 - 09:21
ميغان ماركل والأميرة ديانا
ميغان ماركل والأميرة ديانا

أزالت دوقة ساسكس سابقًا "ميغان ماركل" اسمها الأول من شهادة ميلاد ابنها "آرتشي" وذلك قبل أشهر فقط من انسحابهما من العائلة المالكة والإستقالة من المهمات الملكية الرسمية.

وغيّرت "ميغان" اسمها من "راشيل ميغان" في شهادة الميلاد ليصبح صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز، وهو اللقب المفضّل للأميرة الراحلة ديانا.

Lady Colin Campbell, who spotted the amendment to Archie's birth certificate, said: 'It is extraordinary and raises all kinds of questions about what the Sussexes were thinking.' Pictured, the Duke and Duchess of Sussex

وسُجّل "آرتشي" باسم والدته "راشيل ميغان" عند ولادته عام 2019 وبعد شهر واحد فقط تم تغيير الاسم حيث اكّدت مصادر قريبة أن هذا كان جزء مبكر من خطتهم للاستقالة من العائلة المالكة.

Archie's birth was registered on May 17, 2019, after his birth on May 6. A month later, on June 6, the name was changed on the certificate (pictured before the change)

ووضحّت الليدي "كولين كامبل" التي رصدت التعديل: "إنه أمر غير عادي ويثير جميع أنواع الأسئلة حول ما كان يفكر فيه أفراد عائلة ساسكس".

وخلال وقت سابق من هذا الأسبوع كشفت "ميغان ماركل" أنه من غير المرجّح أن ترافق زوجها عند عودته للملكة المتحدة في بداية الصيف، حيث أكّد مصادر قريبة سفره المؤكد لرؤية عائلته للمرة الأولى منذ استقالته عنهم حيث أن خطته تعتمد على الحالة الوبائية.

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