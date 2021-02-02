في إشارة للأميرة ديانا.. ميغان ماركل تغيّر اسمها الأول من شهادة ميلاد ابنها!

أزالت دوقة ساسكس سابقًا "ميغان ماركل" اسمها الأول من شهادة ميلاد ابنها "آرتشي" وذلك قبل أشهر فقط من انسحابهما من العائلة المالكة والإستقالة من المهمات الملكية الرسمية.

وغيّرت "ميغان" اسمها من "راشيل ميغان" في شهادة الميلاد ليصبح صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز، وهو اللقب المفضّل للأميرة الراحلة ديانا.

وسُجّل "آرتشي" باسم والدته "راشيل ميغان" عند ولادته عام 2019 وبعد شهر واحد فقط تم تغيير الاسم حيث اكّدت مصادر قريبة أن هذا كان جزء مبكر من خطتهم للاستقالة من العائلة المالكة.

ووضحّت الليدي "كولين كامبل" التي رصدت التعديل: "إنه أمر غير عادي ويثير جميع أنواع الأسئلة حول ما كان يفكر فيه أفراد عائلة ساسكس".

وخلال وقت سابق من هذا الأسبوع كشفت "ميغان ماركل" أنه من غير المرجّح أن ترافق زوجها عند عودته للملكة المتحدة في بداية الصيف، حيث أكّد مصادر قريبة سفره المؤكد لرؤية عائلته للمرة الأولى منذ استقالته عنهم حيث أن خطته تعتمد على الحالة الوبائية.

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