في حركة صادمة.. ويل سميث يصفع ممثلًا في حفل الأوسكار والسبب!

اقتحم النجم العالمي ويل سميث مسرح الأوسكار ولكمَ وجَّه الممثل الكوميدي كريس روك بعدما سخر من زوجته الممثلة الأمريكية جادا سميث.

ذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحركة المفاجئة لويل سميث، وتساءلوا إذا ما كانت مخططًا لها أم أنها حقيقية بالفعل.

وحول تفاصيل الواقعة، صعد كريس روك على خشبة المسرح لتقديم جائزة أفضل فيلم وثائقي بنكهة اعتقد أنها فكاهية، حيث قارن قصة شعر جادا سميث بقصة شعر ديمي مور في فيلم "GI Jane" واقترح عليها الظهور في تتمة العمل.

في لحظة أثارت صمتًا محرجًا وارتباكًا في مسرح دولبي، سار سميث نحو روك وصفعه على وجهه، قبل أن يعود إلى مقعده إلى جانب جادا متلفظًا بألفاظ نابية، حيث صرخ قائلًا: "أبق اسم زوجتي بعيدًا عن فمك" ، مجبرًا المنتجين على حذف الصوت لعدة ثوانٍ من البث المتلفز في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن جادا تعاني من تساقط الشعر، وكشفت علنًا عن تشخيصها في عام 2018.

ووفقًا ما تناقلته مواقع إخبارية، يُقال أن دينزل واشنطن وتايلر بيري سحبا سميث جانبًا لتهدئتها خلال فترة استراحة تجارية.

جادا بينيكت سميث تتخلى عن شعرها

شاركت جادا متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لإطلالتها الجديدة، حيث تظهر حليقة الرأس بالكامل، وذلك بسبب تساقط شعرها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وتعاني جادا من مرض الثعلبة حيث عرضت سابقًا إحدى البقع البيضاء على فروة رأسها والخالية من الشعر.