في حفل ما قبل زفافهما.. صوفي تيرنر بفستان أبيض وجو جوناس ببدلة نيفي !

قرر النجم الإنجليزي "جو جوناس" وزوجته "صوفي تيرنر" إقامة حفل زفافٍ ثانٍ في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما عقدا قرانهما ضمن مراسم زفاف بسيطة في مدينة لاس فيغاس.

شوهدت "صوفي تيرنر" (23 عامًا) مُرتديةً فستان زفاف أبيض بسيط بشيالات عريضة وقصة تستعرض فيها جسدها المُثير من تصميم Cushnie، في حين أمسكت يد "جو جوناس" (29 عامًا) التي تألق هو الآخر مُرتديًا بدلة نيفي مُخططة طوليًا بالأبيض.

وتوجَّه الزوجان برفقة أصدقائهما لفندق Hotel Crillon le Brave للاحتفال بصخب قُبيل عقد مراسم زفافهما الثاني، وكان من بين المدعويين الممثلة الإنجليزية "مايسي"، زميلة "صوفي تيرنر" في فيلم Game Of Thrones.





ويجدر الذكر أن الثنائي سيقيمان حفل زفافهما في قصر "شاتو دي توريو" في ساريانز يجنوب فرنسا، إذ يصل سعر الليلة الواحدة ما يقارب الـ7 آلاف دولار، ويضم حمامات سباحة، معبد خاص، ملاعب تنس واسكواش، وغرف بلياردو، ويحيط به 20 فدانًا من الأراضي الزراعية.







وقد رصدت عدسات الباباراتزي "صوفي" و"جو" في باريس عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، كما شوهدا يُغادران متجر "Celine"، وفي أسبوع الموضة في باريس.