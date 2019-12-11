في ديسمبر..ذكرى ميلاد الممثل الراحل مايكل كلارك دانكن صاحب أعظم مشهد في تاريخ السينما!

صادف يوم أمس الـ10 من ديسمبر ذكرى ميلاد الممثل الأمريكي الراحل مايكل كلارك دانكن، والذي رحل عن عالمنا في عام 2012، تاركًا خلفه القليل من الأعمال الفنية التي حُفرت في أذهان كل من شاهدها وبعضها استحق أن يكون ضمن أعظم ما تم تقديمه في تاريخ السينما ونال عليها ترشيحات للأوسكار وغيرها من الجوائز العالمية.

من هو مايكل كلارك دانكن؟

ولد الفنان مايكل كلارك في عام 1957 الـ10 من ديسمبر في ولاية شيكاغو إيلينوي، لم يكمل دراسته الجامعية واتجه للعمل كحارس شخصي كونه صاحب بنية جسدية ضخمة، وعمل كحارس مع أشهر الممثلين مثل ويل سميث ومارتن لونس.

دخل دانكن عالم التمثيل بعد أن شجعته والدته على ذلك، وأدى عدة أدوار صغيرة في البداية، وحصل على دور البطولة عام 1999 في فيلم "The Green Mile" المقتبس عن رواية ستيفن كينغ، والذي قدم فيه واحد من أعظم الأدوار في السينما برفقة توم هانكس، واستحق من خلال هذا الدور ترشيحات عديدة للأوسكار وغيرها من الجوائز العالمية مثل: جائزة رابطة نقاد الأفلام لأفضل ممثل مساعد، جائزة ساتورن لأفضل ممثل مساعد، وجائزة بلاك رييل لأفضل ممثل مساعد، ونال ترشيحين لجائزة الأوسكار والجولدن جلوب.

توفي مايكل كلارك دانكن بعد تعرضه لعدة مرات لنوبة قلبية، وبدأت حالته الصحية تتدهور في 13 تموز عام 2012، ونتيجة لمضاعفات هذه النوبة، فارق الحياة عن عمر ناهز الـ54 عامًا في الـ3 من سبتمبر 2012.

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