هاندا ارتشيل تنفي انتظارها عرض زواج من كرم.. كبرياء أم علاقة مزيفة

ظهرت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" في مقابلة صحفية سريعة حيث تداول المتابعون مقطع الفيديو والذي أثار جدلاً كبيراً بسبب تصريحاتها عن الزواج.

هاندا ارتشيل تنفي انتظارها الزواج من كرم بورسين

سأل أحد الصحفيين النجمة التركية "هاندا ارتشيل" سؤال محرج حيث قال لها: "هل تنتظري عرض زواج من كرم بورسين؟".

وشعرت هاندا بخجل كبير وضحكت حيث أكّدت أنها لا تنتظر هذا الشيء فقالت: "لا لا انتظر شيء كهذا من كرم أبداً".

وتدخّلت صديقتها بالإجابة فقالت: "اذهبوا وأسألوا كرم هذا السؤال.. هذا السؤال يجب ان يوجه للرجل"، ولكن يبدو ان هاندا لم يعجبها هذا الشيء واقتربت من صديقتها وضربت كتفها في اشارة منها لها بأن لا تعلق على الامر.

آراء المتابعين حول تصريحات هاندا

انقسم المتابعين في آرائهم حول تصريحات هاندا ما بين مؤيد لما قالته هاندا حيث كشفوا بأن اجابتها تدل على ان لديها كبرياء وأن السؤال يجب أن يكون موجّه لكرم.

بينما كان القسم الآخر من التعليقات يؤكد بأن هذه العلاقة مزيّفة تماماً وأن الثنائي ليسا مرتبطين بشكل حقيقي وانما فقط أمام الجمهور من أجل الترويج لمسلسل "انت اطرق بابي"الذي شهد بداية العلاقة بين الثنائي، حيث اشار الجمهور إلا ان علاقتهما ليست جدية