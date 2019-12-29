في رسالة عاطفية مؤثرة.. مارفن جونس ينعى ابنه الصغير البالغ من العمر 6 أشهر!

توفي أصغر أبناء النجم "مارفن جونس" البالغ من العمر ست أشهر وذلك يوم الجمعة الماضي، ويدعى مارلو جونس وهو أصغر أبنائه الأربعة إلا أن سبب وفاته لم يكشف عنها بعد.

ونشر مارفن عبر حسابه الخاص على انستغرام رسالة عاطفية تقول: "أمس أخذ الرب من المنزل قطعة من قلب عائلتي مارلو من الصعب تصديق بأن ملاكنا الصغير ومقاتلنا من اليوم الأول وابننا قد توفي للأسف لم يعد معنا هنا".

وأضاف مارفن: "مارلو الفرح الذي احضرته لنا في كل يوم بهذه الإبتسامة والطاقة الكبيرة ستكون أنت دائماً في قلوبنا سنتذكرك دائماً فلم نحصل على فرصة لسماع كلمات الأولى ولن نتمكن من رؤيتك تتعامل مع إخوتك وأخواتك لقد كنت تركض معهم بعينيك، ونحن نعلم بأن كل ما سنقوم به من هنا فصاعداً ستكون أنت معنا".

وخلال وقت سابق من يوم الجمعة الماضي أبلغ مارفن وزوجته جازمين بالوفاة المفاجئة لابنهما الأصغر مارلو وقال بأن الشركة تدعم الوالدين خلال هذا الوقت العصيب.

ومن الجدير بذكر أن جونس وزوجته لديهما ثلاثة أولاد أكبرهما سناً ميا وعمرها ثلاث سنوات حيث يجسدا المعنى الحقيقي للعائلة.

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