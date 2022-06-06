إعادة تداول فيديو لآمبر هيرد وهي تستمع لـ "أم كلثوم"

تصدّر اسم النجمة العالمية "آمبر هيرد" مواقع التواصل الاجتامعي في الفترة الأخيرة بسبب محاكمة التشهير بينها وبين زوجها السابق النجم العالمي "جوني ديب" وذلك بعد ان اتهمته بانه قام بتعنيفها جسديًا وتسبب بايذائها نفسيًا

وصدر الحكم في القضية لصالح النجم جوني ديب وحصل على تعويض وصلت قيمته إلى 15 مليون دولار، وتسببت هذه المحاكمة بخسارة آمبر هيرد صورتها وسمعتها امام الجمهور الواسع الذي لم يتعاطف معها أبداً وكانوا في طرف جوني ديب.

وفي لفتة غريبة وفي محاولة لتحسين صورة آمبر هيرد لدى الجمهور في الوطن العربي بشكل خاص، تمت إعادة نشر مقطع فيديو لآمبر خلال وجودها في المملكة الأردينة الهاشمية أثناء مشاركتها في أعمال خيرية وذلك لعام 2018.

وظهرت آمبر في الفيديو وهي تضع على قناة "روتانا كلاسيك" بينما كانت تستمع لأغنية المطربة الكبيرة الراحلة "أم كلثوم" وهي "فكروني".

وحظي الفيديو على اعجاب كبير من قبل الجمهور والمتابعين خاصة جمهورها من الوطن العربي الذين أشادوا بذوق النجمة العالمية في الموسيقى واختيارها الفنانة الراحلة كوكب الشرق

يُشار إلى ان قضية التشهير كانت قد انتهت مؤخرًا بعد ان شهدت جلساتها العديد من الأحداث وكشف الحقائق والفضائح والتي كانت في مجملها لصالح جوني ديب