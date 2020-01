سيلينا غوميز تكشف عن أول لقاء جمعها بجنيفر أنيستون.. المكان صادم!

استضافت النجمة "جينيفر أنيستون" صديقتها المغنية "سيلينا غوميز" في برنامج إلين دي جينيرز أمس السبت حيث وصفتها الأخيرة عبر حسابها الخاص على انستغرام "أحد المقابلات المفضلة في حياتي مع الملكة بذاتها".

وتطرّقت سيلينا خلال المقابلة إلى حديثها عن مسلسل Friends وعن هوسها بشخصية راتشيل غرين ثم انتقلتا إلى الحديث عن لقائهما الأول حيث كانت سيلينا تتذكر تفاصيله أفضل من جينيفر.

وبدأت أنيستون الحديث بالكشف عن تفاصيل صداقتهما في هذه الأيام فقالت: "لقد كنت دائماً لطيفة للغاية أنت حقاً من أكبر المعجبين بمسلسل Friends إنه لأمر مدهش لقد عرفنا بعضنا البعض منذ سنوات ولقد أتيت إلى منزلي وتناولنا البيتزا أليس كذلك؟".

وتابعت أنيستون: "إنه لأمر ممتع للغاية لقد قلت لي أنك تتذكرين أول لقاء بيننا كان في الحمام اليس كذلك؟"، ثم طلبت جينيفر من غوميز تذكيرها بالمكان والتفاصيل.

وهنا تحدّثت غوميز: "حسنًا، لم يكن أحد يعرف من أنا وكنت أنت في الحمام ترتدين فستانًا أسود"، وأضافت: "أعتقد أننا كنا في فعالية فانيتي فير وكنت هناك مع والدتي وسرنا في الحمام ورأيتك وكنت جميلة كعادتك، وتوقف قلبي وشعرت بالخوف وركضت إلى أمي وقلت لها يا إلهي رأيتُ للتو جينيفر أنيستون".

وتناقش الثنائي حول ألبوم سيلينا الجديد Rare إلى جانب قرارها إصدار أغنية Lose You to Love Me. كما تحدثتا بشكل غامض حول علاقة الأغنية بجاستين بيبر، حبيب سيلينا السابق.

