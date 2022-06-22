أكثر الأفلام الرومانسية اثارة للمشاعر في 2022

الأفلام الرومانسية هي نوع مميز من الأفلام ويملك قاعدة جماهيرية واسعة، حيث يفضل العديد من الأشخاص هذا النوع من الأعمال

ولعل فيلم تايتنك الشهير يعتبر واحد من ابرز هذه الأعمال حيث انه ما زال محفور بذاكرة الجمهور الذي عاش لحظات حزن مع جاك وروز، وفي هذا المقال نقدم لكم قائمة ابرز الأفلام الرومانسية لعام 2022

أبرز الأفلام الرومانسية الجديدة التي صدرت خلال عام 2022:

1- فيلم Marry Me

يدور الفيلم حول نجمان موسيقييان وهما "كات" و "باستيان" يقرران الزواج امام جمهور كبير في حفل ضخم، ولكن خلال تواجدهما في الحفل تكتشف العروس خيانة العريس لها قبل موعد الزفاف بدقائق.

وتقرر اختيار شخص غريب من الجمهور لتتزوج به بدلاً من العريس الخائن، حيث تبدأ علاقة جديدة في الفيلم مليئة بـ التحديات والاثارة في اطار كوميدي.

نجوم الفيلم:

جينيفر لوبيز

أوين ويلسون

مالوما

كلو كولمان

2- فيلم The Lost City

واحد من أبرز الأفلام الرومانسية لهذا العام تدور احداثه في اطار الرومانسية والكوميديا والمغامرة وهو حول كاتبة روايات تدعى "لوريتا" تذهب في جولة مع عائلتها للترويج لكتابها الجديد ولكنها تختطف على يد أحد الأثرياء والذي يسعى للوصول الى كنز في مدينة مفقودة.

ويطلب منها الثري مساعدته في البحث حيث تقودها الأحداث الى مغامرة مثيرة وغريبة.

نجوم الفيلم:

ساندرا بولوك

تشانينغ تاتيوم

براد بيت

دانيال رادكليف

3-فيلم Book of Love

يدور في اطار كوميدي حول شاب روائي يقوم بتأليف رواية رومانسية ولكنّها لا تحقق مبيعات، ولكن تأتيه الدعوة للسفر للمكسيك للترويج لروايته.

ولكنّه يتفاجأ بأن الرواية قد تحوّلت من رومانسية الى جنسية وهذا سبب شهرتها الكبيرة، ليكتشف ان المترجمة هي من حولتها إلى جنسية، ليقرر لقائها والتعرف عليها، ويكتشف الحب معها.

نجوم الفيلم:

سام كلافلن

فيرونيكا إيشيغوي

لوسي بانش

هوراسيو غارسيا

4- فيلم I Want You Back

من أفضل الافلام لعام 2022 وهو حول النجمان بيتر وإيما وهما لايعرفان بعضهما البعض ولكن تجمعهما الظروف بسبب مشكلة مشتركة بينهما.

والمشكلة هي انفصال كل منهما عن حب حياته في نفس التوقيت ويدخل الشركاء علاقة عاطفية ويظهر عليهما السعادة ويقرران التعاون لتنفيذ خطة ذكية من اجل افساد علاقة شركائهما السابقين.

نجوم الفيلم:

جيني سلايت

تشارلي داي

سكوت إيستوود

ماني جاسينتو

5- فيلم Along for the Ride

فيلم درامي رومانسي مأخوذ من رواية رومانسية لها نفس الاسم، وتدور أحداثه حول مراهقة تعيش آخر صيف قبل الجامعة حيث تجتمع بشخص وتجمعها علاقة عاطفية معه.

ويقرران خوض تجربة استثنائية وهي ان يعيشا المراهقة بكل تفاصيلها ومغامراتها

نجوم الفيلم:

إيما باسارو

بيلمونت كاميلي

آندي ماكدويل

كايت بوسورث

6- فيلم Through My Window

فيلم رومانسي اسباني مأخوذ من رواية اسبانية ويدور حول فتاة تدعى "راكيل" تقع في حب جارها رغم أنهما لم يتحدثا من قبل لتبدأ محاولاتها من اجل جعله يقع في حبها.

ويبدأ كل شيء بالتغيير حينما يظهر الجار مشاعر نحوها، بالرغم من اعتراض عائلتهما.

نجوم الفيلم:

كلارا غال

خوليو بينا فيرنانديز

هوغو أربويس

إيريك ماسيب

7- فيلم Downton Abbey: A new Era

فيلم تاريخي رومانسي ويحكي قصة عائلة "كرولي" الأستقراطية البريطانية، التي تمتلك العقارات الباهظة في الريف الانجليزي.

وتتلقى العائلة خبر زيارة ملك وملكة بريطانيا لهم، لتبدأ التفاصيل والأحداث

نجوم الفيلم:

ماغي سميث

ميشيل دوكري

لاورا هادوك

هيو دانسي

8- فيلم Four to Dinner

فيلم ايطالي رومانسي يدور حول فكرة "توأم الروح" والعلاقات العاطفية وذلك من خلال قصص 4 أصدقاء يدخلون في علاقات ثنائية مختلفة فيما بينهم ليبحثوا عن توأم الروح.

نجوم الفيلم:

جوزيبي ماجيو

ماتيلد جيولي

إيلينيا باستوريلي

ماتيو مارتاري

9- فيلم Crush

يدور الفيلم حول فتاة تنضم الى مدرسة ثانوية وتدخل في علاقة حب مع أصدقائها وبمرور الوقت تقع في حب أصدقاء آخرين.

نجوم الفيلم:

روان بلانشرد

إيزابيلا فيريرا

أولي كرافالو

تيالا دان

10- فيلم A Perfect Pairing

يدور الفيلم حول فتاة مجتهدة تعمل مديرة تنفيذية لشركة لبيع النبيذ ومقرها في لوس أنجلوس وتسافر من أجل مقابلة عميل رئيسي ولكنها تقع في حبه.

نجوم الفيلم:

فيكتوريا جاستيس

آدم ديموس

كريج هورنر

لوكا سارديليس

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